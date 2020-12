Comment cuire des aliments au lave-vaisselle ?

Comme de nombreux français vous possédez un lave-vaisselle ! Et bien sûr, vous l’utilisez pour… laver votre vaisselle ! Logique évidemment ! Mais vous ne savez probablement pas que votre lave-vaisselle peut également avoir une autre fonction inattendue… En effet, il est tout à fait possible de cuire certains aliments au lave-vaisselle…

Après tout, un lave-vaisselle peut chauffer jusqu’à 90°, envoie de l’eau chaude et finit son cycle par un séchage chaud… Un cuiseur-vapeur géant donc ? Le lave-vaisselle ne peut pas cuire tous les aliments, mais certains n’en seront que plus succulents… C’est en tout cas ce qui se murmure !

La plupart des aliments peuvent cuire au lave-vaisselle et vont vous faire faire des économies… Avant de lancer un cycle, il reste peut-être une petite place pour un saumon ou quelques légumes comme les asperges ? La condition sine qua non pour réussir ces recettes et ne pas gaspiller la nourriture, est d’avoir un récipient parfaitement étanche ! Aucune goutte d’eau ne doit pouvoir pénétrer dans votre préparation.

Economie d’énergie et gain de temps !

En cuisant vos aliments au lave-vaisselle, vous ne ferez tourner ni le four, ni les plaques de cuisson ou le micro-onde… Une économie certaine ! En vous organisant bien, vous pourrez faire du batch cooking au lave-vaisselle… En effet pourquoi ne pas cuire tous vos légumes pour la semaine en même temps sur un seul cycle ? Au bout de 2h30, vous n’avez plus qu’à laisser refroidir et ranger au réfrigérateur, le conditionnement est même déjà fait !

La cuisson au lave-vaisselle permet de conserver les nutriments de vos aliments grâce à une vapeur constante. Mais également grâce à une cuisson à basse température. A titre d’exemple, il faut 25 minutes (à 65°) pour cuire un poisson, 2h à la même température pour cuire une viande blanche ou encore 2h30 à 75° pour des légumes. Et en plus aucun risque de cramer votre repas, il s’arrête tout seul… quand c’est lavé cuit !

Une petite recette ?

Nous avons trouvé cette recette de saumon au lave-vaisselle sur le site Papilles et Pupilles :

Pour une personne :

Un bocal avec joint en caoutchouc d’une contenance de 200ml

Un pavé de saumon de l’Atlantique (150g)

Une demi-cuillère à café d’huile d’olive

Des baies roses

Une pincée de sel

Une pincée d’aneth

Coupez le pavé de saumon en deux dans le bocal et déposez-les l’une sur l’autre. Ajoutez tous les ingrédients, fermez parfaitement le bocal. Lancer ensuite votre lave-vaisselle à 65° pendant 1h15… Simple et délicieux !