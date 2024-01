Les eaux grises bientôt autorisées pour économiser l’eau potable dans le jardin, les WC et les machines à laver

Récupérer l’eau de pluie pour arroser son jardin, ou laver sa terrasse est autorisé. Récupérer l’eau de la douche pour alimenter votre chasse d’eau, est également autorisé. Mais, récupérer les eaux grises pour d’autres usages n’est pas encore permis par la loi. En ce mois de janvier, les politiques planchent sur la réutilisation des eaux « impropres à la consommation » pour certains usages domestiques. En d’autres termes, dès le 1ᵉʳ juillet prochain, il devrait être possible pour les particuliers comme pour les collectivités de réutiliser les eaux grises ou noires, pour d’autres usages. Une loi qui, si elle venait à s’appliquer, pourrait permettre des économies financières, et par ailleurs la préservation de la ressource en eau.

L’eau potable utilisée à mauvais escient en France !

Lorsque l’on déclenche le lavage de la machine à laver, du lave-vaisselle ou que nous tirons la chasse d’eau, nous utilisons de l’eau potable ! Idem si l’on ne possède pas de récupérateur d’eau de pluie, lorsque nous lavons notre terrasse, ou arrosons notre jardin, c’est de l’eau potable qui coule de notre tuyau d’arrosage. Une certaine hérésie quand l’on sait que l’eau est précieuse, qu’elle pourrait manquer et qu’il faut donc l’économiser ! À l’échelle d’un particulier, cela représente déjà énormément d’eau, mais imaginez la quantité d’eau potable utilisée dans un hôpital ou un lycée, pour les toilettes par exemple. Des textes découlant de « Plan Eau » présenté par Emmanuel Macron il y a quelques mois, devrait en conséquence autoriser la réutilisation des eaux grises, dans certains cas de figure.

Quelles eaux sont concernées par cette future loi ?

La réutilisation de certaines eaux déjà utilisées pour certains usages définis concernera :

Les eaux de pluie

Les eaux grises issues de la douche, de la baignoire, des lavabos, ou encore du lave-linge et du lave-vaisselle.

Les eaux des piscines, que l’on vide dans les égouts chaque année, voire plusieurs fois par an.

Les eaux noires provenant des toilettes.

Bien entendu, la réutilisation de ces eaux « souillées » sera encadrée et destinée à certaines autres utilisations.

Que pourrons-nous faire avec ces eaux ?

Cette loi devrait être applicable dans tous les bâtiments, y compris les écoles, les universités, les hôpitaux ou encore les lycées et collèges. Les eaux de pluie pourront servir au lavage du linge, au lavage des sols, ou encore à alimenter les fontaines publiques. Moyennant des systèmes de connexion, les eaux de pluie, ou grises seraient donc redirigées vers les alimentations des chasses d’eau, ou de certains points d’alimentation. Quant aux eaux noires, elles pourraient, elles, être réutilisées pour l’arrosage du potager, probablement après filtrage.

Le ministère de la Transition écologique précise que « les établissements scolaires et les établissements recevant du public sensible, comme les hôpitaux et les Ehpad, seraient aussi aptes à « mettre en pratique ces nouveaux usages, après autorisation du préfet ». Pour garantir la sécurité sanitaire, de nombreux critères qualitatifs devraient être joints à cette loi. En effet, ces eaux devront être collectées, traitées et redistribuées dans des systèmes spéciaux. Des coûts d'installation seront, par conséquent, inévitables. Il reste à savoir si les pouvoirs publics imposeront ces traitements de l'eau aux collectivités ?