Waschii, la machine à laver le linge portable (149 g) qui affole les compteurs sur Indiegogo

Laver son linge sale lors d’une randonnée est bien plus difficile qu’on ne le pense, surtout si on se trouve au beau milieu de la forêt ou en plein désert. Pour permettre aux randonneurs de laver leurs vêtements à tout moment et n’importe où, un Canadien du nom de Eric Williamson a créé un lave-linge portatif qui se tient dans la poche : Waschii. Avec cet accessoire, qui pèse uniquement 149 g, on peut voyager léger, économiser de l’eau, utiliser moins de savon et faire sa lessive dans le respect de l’environnement. Il est idéal pour la lessive quotidienne des sous-vêtements, des chaussettes et des vêtements, lors d’un camping, d’un trek ou d’un cyclotourisme. En campagne de financement participatif sur Indiegogo, ce lave-linge portatif a déjà récolté plus de 16 300 € (17 946 $).

Un lave-linge robuste qui tient dans la poche

Vous prévoyez de voyager et vous n’avez plus de place pour une mini-machine à laver portable ? Vos vêtements sentent la transpiration et vous souhaitez les laver en cours de route, durant vos randonnées ? Waschii vous apporte la solution grâce à sa compacité et à sa praticité. Contrairement aux mini-machines à laver destinées à une utilisation en voyage ou en camping, cet accessoire est très léger, facilement transportable et tient dans la poche. En effet, grâce à son design minimaliste et à son poids de seulement 149 g, ce lave-linge d’Eric Williamson peut se glisser simplement dans la poche, dans un sac à dos ou dans une valise, une fois pliée. Il est sans aucun doute le sac à linge le plus compact au monde. Il est bien moins léger et plus petit que le Scrubba Wash Bag, pesant 180 g, inventé par l’Australien Ash Newland.

Waschii, très pratique et facile à utiliser

Waschii se distingue par sa praticité et sa simplicité d’utilisation. Pour laver vos vêtements, il vous suffit de verser de l’eau dans le sac, d’ajouter votre linge et un peu de savon liquide ou en poudre, de le fermer et de secouer pendant quelques minutes. Pour le rinçage, vous répétez les mêmes mouvements, mais en utilisant de l’eau propre. Grâce aux pressions que vous exercez en le secouant, vos vêtements, sous-vêtements ou chaussettes vont être nettoyés rapidement.

Il est à noter que vous pouvez laver simultanément trois paires de chaussettes, trois sous-vêtements et 2 T-shirts pour femme ; ou encore deux caleçons, deux paires de chaussettes et un T-shirt pour homme. Quant aux pantalons, Waschii peut en accueillir un ou deux, en fonction de leur taille et de leur matière.

Un lave-linge minimaliste respectueux de l’environnement

Le lave-linge portatif Waschii est respectueux de l’environnement, puisqu’il ne nécessite pas d’électricité pour fonctionner et il utilise très peu d’eau (4-5 l). Par rapport au lavage à la main, vous économisez beaucoup d’eau en utilisant cet accessoire et vous utilisez moins de détergent. Ce qui vous permet, dans une certaine mesure, de laver votre linge de manière écologique.

Hormis cela, Waschii est conçu pour être durable, étanche, réutilisable et recyclable. En effet, il est fabriqué en TPU, un matériau particulièrement résistant à l’usage et à l’abrasion. Ce lave-linge minimaliste, actuellement en campagne de financement participatif sur le site Indiegogo, coûte 32 €. Le pack de 4 Waschii est à seulement 117,03 €. Plus d’informations : Indiegogo. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

