AstusCab, une mini caravane Teardrop de seulement 320 kg de fabrication française

Alors que le froid s’installe sur la France, nous rêvons tous de chaleur et de soleil ! L’être humain est ainsi conçu : il veut avoir chaud quand il fait froid et froid lorsqu’il fait trop chaud ! Penser aux vacances d’été, c’est déjà se réchauffer l’esprit et s’imaginer partir sur les routes pour retrouver la plage et le sable chaud ! Mais, imaginez un voyage pendant lequel liberté rimerait avec confort, où chaque détour peut devenir une nouvelle destination. Je rêve de pouvoir atteler ma petite caravane et de partir à l’aventure avec mon mari et mes poilus ! Eh bien, cela pourrait être possible grâce à l’AstusCab, une mini-caravane teardrop, qui donnerait une nouvelle dimension à mes vacances. Embarquement immédiat à la découverte de cette ravissante petite caravane, fabriquée en Bretagne. C’est parti !

Une mini-caravane pensée pour la liberté

Avec elle, vous n’aurez pas besoin de permis spécial, ni même de grosse berline ! En effet, elle est si compacte et si légère (320 kg à vide) qu’une petite citadine ou une voiture électrique pourra très bien la tracter sur de longues distances ! Et, si l’envie vous prenait de vous arrêter faire un petit ravitaillement alimentaire avant votre bivouac du jour, ne craignez rien : avec ses 188 cm de hauteur, les portiques ne seront pas un obstacle. Une fois le plein alimentaire réalisé, sa petite taille vous permettra d’improviser un bivouac en plein cœur de la nature pour un spot époustouflant au petit matin. Enfin, si vous êtes surfeurs ou cyclistes, elle répondra aussi à votre besoin de transport grâce à son immense hayon arrière.

Petite, mais ultra-confortable, l’AstusCab !

Eh oui, ce n’est pas parce qu’elle est toute petite qu’elle n’est pas confortable, bien au contraire. Je vous propose une petite visite guidée ! Son intérieur est sobre, mais astucieusement aménagé et propose un espace modulable et accueillant. Avec les options d’aménagement, elle peut se transformer en un véritable cocon pour deux personnes, grâce à un lit spacieux de 2 mètres de long sur 1,60 mètre de large. En effet, les deux banquettes-coffre et la table centrale se transforment en espace de couchage en un tournemain. Pour les moments de détente, le grand hayon arrière s’ouvre sur des panoramas imprenables, vous permettant de profiter de la nature tout en restant confortablement installé. Et, avec des options comme un meuble cuisine équipé pour recevoir un réchaud, un évier et un frigo, l’AstusCab rend les repas en plein air aussi simples que savoureux.

Quelques caractéristiques plus techniques pour terminer ?

Le confort est assuré, mais il est aussi important de savoir à quoi vous en tenir techniquement parlant. Sachez que l’AstusCab est fabriquée en polyester monobloc 100 % étanche et, par conséquent, conçue pour résister à toutes les conditions climatiques. Si vous envisagiez un road trip hivernal au cœur des Alpes, cela ne lui poserait aucun problème ! Pour terminer, sachez qu’elles proposent des dimensions intérieures de 320 cm de long, 160 cm de large et 144 cm de haut et un PTAC de 499 kg ou 750 kg, en fonction des options choisies.

Côté accès, elle est équipée d’un hayon arrière large et d’une porte latérale sécurisée, et offre de nombreuses options comme l’isolation renforcée, un lanterneau de toit, des poignées de manutention ou encore des béquilles de parking. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel astuscab.com. Alors, prêt à partir ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .