AstusCab : une mini caravane “teardrop” fabriquée en Bretagne

A l’approche de l’été, les campeurs sont sur le pied de guerre pour trouver le meilleur compromis entre le confort, la mobilité et la liberté de pouvoir partir n’importe quand, et surtout, n’importe où… Les vacances sans contrainte, ce sont quand même des vacances de rêve non ? En Bretagne, dans le département du Morbihan, l’entreprise AstusCab nous dévoile un modèle de mini caravane construite à partir de matériaux performants et modernes. En utilisant les technologies issues de l’industrie, le modèle baptisé Cab 3.2 allie la simplicité et la liberté auxquelles nous aspirons lorsque vient le temps des vacances. Présentation.

C’est quoi la CAB 3.2 d’AstusCab ?

La mini caravane bretonne se veut compacte, maniable et fonctionnelle et elle vous permettra de vous faufiler dans le moindre coin de verdure ! Parfaite pour un bivouac d’une journée ou d’une semaine, elle vous permettra de vous offrir de petites escapades sans contrainte. Le secret de la CAB 3.2, c’est son double usage: elle vous permet d’y dormir, mais également de transporter tous vos équipements, jusqu’à 430 kilos de matériel, explique l’entreprise dans un communiqué… Vélos, matériel de camping, de randonnées; vous pouvez même y glisser votre moto ou scooter électrique pour vos déplacements sur votre lieu de villégiature !

Pratique et légère

La Cab 3.2 allie la praticité et le confort. Tout d’abord avec son petit poids à vide de 320 kilos, elle peut être tractée par n’importe quel véhicule doté d’un attelage. Le permis B suffit amplement pour déplacer cette mini caravane. Ensuite, elle est compacte, ce qui vous permet de pouvoir l’installer rapidement et dans des espaces restreints avec un faible impact sur l’environnement. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut aussi se faufiler à l’abri d’un garage ou d’un carport sans aucun problème.

Du côté de sa fabrication, elle s’inspire de la construction navale et propose une structure monobloc polyester qui élimine les problèmes d’étanchéité. Cela lui assure également une fiabilité et une grande durabilité. Enfin, du côté de l’isolation, vous pourrez compter sur des panneaux en mousse polyuréthane de 30 mm qui assurent les isolations thermiques et phoniques. A l’intérieur, l’aménagement est totalement modulable, et tout se démonte en moins de 5 minutes… La Cab 3.2 se transforme alors en remorque ! Elle permet d’accueillir 4 personnes pour l’espace repas, qu’il est possible d’aménager avec un coin frigo, un évier et réchaud.

Les caractéristiques de l’AstusCab

La mini caravane CAB 3.2 est vendue avec l’isolation complète de la cellule, la porte latérale à l’avant, le hayon arrière avec une vitre fixe, un lanterneau de toit avec un occultant, une poignée de manutention et une béquille de parking. Le hayon arrière de 1.39 mètre de haut pour 1.20 mètre de large vous permet un accès facile et le transport de tout votre matériel de camping. Techniquement, voici toutes ses caractéristiques en détails :

Longueur totale : 4.30m

Largeur totale : 1.97 m

Hauteur :1.88 m3

Poids à vide : 320 kg

Charge utile : 179 kg pour PTAC 499 kg et 430 kg pour PTAC 750

Un compromis idéal entre le camping et le caravaning qui devrait ravir les campeurs de l’été 2022…. Elle est trop mignonne cette mini-caravane ! Si l’AstusCab vous intéresse, vous pouvez contacter directement l’entreprise : Site Internet : AstusCab.com / Le Cranic, 56 400, BRECH