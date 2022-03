Cette petite entreprise propose la location de tentes de toit et c’est une idée géniale

Les ponts de mai et les vacances estivales s’annoncent déjà… Et si vous partiez à l’aventure, avec votre voiture et une tente de toit pour passer vos nuits à la belle étoile (ou presque) ? Les tentes de toit font cette année un véritable tabac, et le modèle qui va suivre risque de vous séduire. En Belgique, la jeune entreprise Horizon Tents, fondée en juillet 2020 par Delphine Massa et Grégoire-Henri Lefebvre, eux-mêmes adeptes de ce genre de voyage, proposent une tente de toit plutôt sympathique, qui est d’ailleurs disponible à la livraison en France. Et vous pouvez même la louer pour un weekend ! On vous explique tout.

Une idée géniale : louer sa tente de toit

Bien entendu, la tente de toit peut être achetée sur le site au prix de 1849€ (+65€ de livraison pour la France). Mais le concept de l’entreprise belge de pouvoir louer votre matériel pour un weekend est juste génial. A moins d’être un baroudeur de l’extrême et d’utiliser une tente de toit tous les weekends, dépenser près de 2000€ pour en acquérir une peut sembler un peu inutile. Horizons Tents propose donc un système de location de tentes, avec différentes capacités d’accueil. L’entreprise s’est ouverte à la location pour toucher un plus grand nombre de personnes qui ont envie d’évasion, mais pas forcément les moyens d’investir !

Combien coûte la location d’une tente ?

Le modèle en vente, la SKYE, ne semble pas disponible à la location. En revanche, Horizon Tents propose deux autres modèles: un pour deux personnes, et l’autres pour trois ou quatre personnes. Pour le petit format, il vous sera facturé 145€ pour un weekend, 275€ pour une semaine ou 445€ pour deux semaines. Vous pouvez également, moyennant 20€ supplémentaires, louer le kit de camping qui comprend la table, les chaises, le réchaud, le matelas et les draps housses. Si vous ne partez qu’une semaine dans l’année, c’est un sacré bon plan ! La location n’est évidemment disponible qu’en Belgique, puisqu’il faut aller retirer le matériel et le rapporter à Verlaine, une commune située à moins de 100 kilomètres de la frontière ardennaise. Les fondateurs d’Horizon Tents précisent que son utilisation est très simple. D’ailleurs, l’équipe se chargera de l’installer avant que vous ne preniez la route. Ils ont vraiment penser à tout !

Les caractéristiques techniques de la SKYE

La tente de toit SKYE est conçue dans une toile résistante aérée en poly coton, et se dote d’un plancher en aluminium, ultra résistant et léger. A l’intérieur, on retrouve un matelas en mousse de haute densité (8 cm), anti-condensation et intégré à la tente de toit. Elle dispose également d’un sac à chaussures, d’un sac à ouvertures des fenêtres et d’une bâche de protection en PVC pour protéger la structure pendant le voyage. Les fermetures sont ultra résistantes, et une échelle ajustable en fonction de la hauteur du véhicule est fournie avec la tente de toit. Concernant les dimensions, lorsqu’elle est ouverte, elle mesure 140 cm x 240 cm x 125 cm et 140 cm x 120 cm x 40 cm lorsqu’elle est fermée. Avec un poids de 59 kilos, la tente de toit SKYE s’adapte à tous les véhicules, même les plus petits. Il faut juste que les barres de toit puissent supporter un poids de 65 kilos, et qu’elles possèdent une distance minimale de 85 centimètres entre les fixations.