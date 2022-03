Casule, une tente escamotable qui se fixe sur le hayon pour transformer sa voiture en camping-car

Lors de vos prochaines vacances, vous partirez peut-être camper au bord de la mer, ou découvrir de magnifiques paysages européens sans vous fixer quelque part… Vous aurez peut-être alors, l’idée d’acheter une tente, pratique et peu encombrante, ces tentes permettent de s’installer n’importe où en quelques minutes. L’entreprise MOGICS sort pour cet été, un modèle original de tente qui se monte en 5 minutes et qui vient ajouter un espace de vie, à l’arrière de votre voiture… La CARSULE se glisse dans le hayon de votre coffre, vous permettant d’avoir accès à votre véhicule en toutes circonstances. Présentation.

Présentation de la Carsule de Mogics

L’entreprise MOGICS est basée au Nevada (Etats-Unis) est spécialiste du matériel de camping. Cette année, ils sortent la CARSULE, une cabine escamotable pour votre voiture. Elle est compatible avec les berlines, monospaces, SUV, mini-fourgonnettes, Vans et breaks… En fait, avec tous les véhicules qui ont une ouverture de coffre avec hayon qui sert de support structurel à la tente. La mini cabine ajoute une pièce de vie à l’arrière de la voiture et s’installe avec le coffre ouvert. Elle permet une hauteur debout de 2 mètres. Elle peut donc être utilisée pour prendre un repas, ou pour dormir en y ajoutant le matériel nécessaire.

Conception de la Carsule

Si l’on en croit les concepteurs, il faut seulement 5 minutes pour monter la Carsule… Elle se compose de deux boucles à ressort métallique qui longent les contours des panneaux latéraux. La structure est rendue stable par le fait qu’elle soit ancrée sur le hayon à l’aide d’une sangle d’ancrage réglable. Ensuite, elle est dotée de lignes de tension diagonales sur le plafond de la tente qui permettent de la garder formée. Les lignes de tension servent aussi pour accrocher des ustensiles ou une lampe par exemple. Il est possible de la stabiliser de manière plus forte en utilisant les points d’attache pour haubans. Mais leur utilisation n’est pas obligatoire, elle tient sans les ancrages supplémentaires.

Les caractéristiques techniques et le prix de la Carsule

Lorsqu’elle est pliée, la Carsule mesure 86 cm x 86 cm x 12 cm, elle peut donc se glisser au fond du coffre ou même derrière les sièges avant. Elle ne prend que peu de place, vous en laissant un maximum pour vos bagages… Cela change des gros sacs lourds et encombrants que certains ont peut-être connu ! La mini cabane escamotable est étanche et résistante aux UV et offre un espace en hauteur de 2 mètres. Elle permet de vous abriter du vent, de la pluie… et des insectes ! La plupart des tentes escamotables sont destinées à dormir et se trouvent sur le toit de la voiture. L’avantage de la Carsule est indéniable puisqu’elle offre une pièce supplémentaire accessible depuis le sol ! La Carsule coûte 379$ (343€) sur le site de la marque et sera normalement bientôt disponible sur Amazon.fr. La marque précise que les frais de port sont gratuits uniquement pour les États-Unis, Singapour, Taïwan et Hong Kong. En simulant une commande, nous nous sommes rendu compte, que la livraison était aussi gratuite pour la France Métropolitaine ! C’est peut-être un super bon plan pour cet été non ?

