Ford Transit PHEV Eco Evolution : un camping car hybride boosté à l’énergie solaire

Lors du Camping and Motorhome Show qui a eu lieu il y a peu à Birmingham, au Royaume-Uni, Campervan Co, un fabricant écossais, a présenté le camping-car Ford PHEV à énergie solaire. Ce fabricant est l’un des pionniers des camping-cars hybrides et élargit donc sa gamme avec l’Eco Evolution. Pour le moment, à l’état de prototype, Campervan Co semble privilégier cette fois-ci le Ford Transit Custom PHV au lieu des habituelles camionnettes japonaises. L’Eco Evolution promet environ 42 km d’autonomie en « tout électrique ». Le dispositif se complète d’un prolongateur d’autonomie EcoBoost efficace de 1,0 litre et d’un camping-car tout électrique soutenu par 1 000 watts d’énergie solaire. Présentation.

L’Eco Evolution de Campervan Co c’est quoi ?

Le fabricant écossais est l’un des plus prolifiques du pays; il conçoit des camping-cars hybrides depuis 2016 déjà. Avec son Eco Evolution, il entre dans la lignée des Dethleffs et Wellhouse Leisure avec la conversion du Ford Transit Custom PHEV. Le choix du Ford s’est imposé par sa taille moyenne et une conversion facile en camping-car qui peut parcourir 42 km en conduite électrique totale. Un kilométrage peut-être trop faible, mais largement compensé par le moteur EcoBoost, qui lui donne une autonomie de 605 km. De plus, Campervan Co déclare que son camping-car Eco Evolution est le véhicule qui émet le moins de carbone à ce jour.

De quoi s’équipe réellement le camping-car ?

L’Eco Evolution se dote d’une batterie de loisirs Clayton Power qui permet de faire fonctionner la table de cuisson à induction, le refroidissement et l’éclairage. Elle n’a donc pas besoin d’être reliée aux panneaux solaires. Ces derniers développent d’ailleurs une puissance de 1000 watts, ce qui est bien plus important que les modèles solaires classiques, qui tournent autour de 750 watts. Campervan Co a également développé un système de chauffage à zéro émission qui va capter la chaleur perdue et qui ne consomme ni gaz, ni gasoil.

Et dedans, c’est comment ?

A l’intérieur, la configuration est plutôt classique puisque l’on retrouve une cuisine latérale et un banc pliant… Idem pour le couchage, c’est un lit pliant et léger qui accueillera les campeurs. En allégeant les équipements, le fabricant souhaite évidemment gagner en autonomie et en consommation. D’origine, le camping-car peut accueillir quatre personnes, mais deux sièges rabattables sont proposés en option. Par ailleurs, la banquette-lit rabattable dans la cabine permet d’accueillir deux personnes et le lit de toit est escamotable. Des espaces de rangement sont prévus dans la console arrière et sur les hauteurs du véhicule.

Combien coûtera ce camping-car solaire ?

Le prix de départ annoncé pour ce petit bijou technologique et écologique sera d’environ 101900$, soit 92000€ tout de même. De nombreuses options seront proposées comme un ballon d’eau chaude, des appareils électro-ménagers (micro-ondes, cafetière), mais également une connexion Wifi ou l’aménagement d’un système de cuisson Omni-Slide, pour cuisiner à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’est évidemment pas à la portée de toutes les bourses, mais il est l’un des premiers camping-cars à afficher ce genre de performances…