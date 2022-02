Arcimoto dévoile le tricycle électrique “le plus puissant du monde” et “plus rapide que n’importe quel vélo”

Avez-vous déjà tenté l’expérience du tricycle ? Ce vélo à trois roues se réserve habituellement aux enfants qui apprennent les rudiments du vélo. Mais avec le modèle présenté par le constructeur américain Arcimoto, cela pourrait changer: en dévoilant un tricycle électrique radical à trois roues motrices, le nouvel engin d’Arcimoto, baptisé Mean Lean Machine (MLM), pourrait battre les vélos électriques ! Au vu des performances annoncées pour l’engin (120 km/h de vitesse maximale), difficile de dire comment il pourra être homologué en France. Toujours est-il qu’il semble sur les rails pour devenir le tricycle électrique le plus puissant du monde ! Présentation de cet engin plutôt étonnant.

Le MLM c’est quoi ?

Ce véhicule est construit grâce à l’aide de la technologie d’inclinaison développée par la division des véhicules inclinés d’Arcimoto, acquise lors du rachat de l’entreprise Tilting Motor Works en 2021. Ce tricycle électrique est en fait un vélo électrique, mais il a la particularité de s’incliner dans les virages. Il ressemble vraiment à un vélo car il a des pédales, un générateur et une transmission intégrale. C’est donc bien un vélo, mais il est un peu plus puissant et original qu’un simple vélo électrique à deux roues ! Pour Mark Frohnmayer, PDG d’Arcimoto, ce tricycle est conçu pour repousser les limites de la mobilité durable… Pour ce modèle, il explique avoir développé une incroyable technologie d’inclinaison à trois roues.

Quelques caractéristiques techniques

Pour pouvoir prétendre être parmi les meilleurs, MLM se dote de nouvelles fonctionnalités inhérentes aux véhicules électriques de pointe. Ainsi, on y retrouve des moteurs de moyeu aux trois coins et un générateur de pédales. Le MLM est un véhicule à traction intégrale, et possède donc un moteur de moyen dans chacune des trois roues.

Ce qui lui confère une plus grande maniabilité et une force de traction plutôt impressionnante ! Même s’il possède bien des pédales comme sur un vélo, il n’existe pas de connexion mécanique avec les roues. Tout est en drive-by-wire, un système électrique ou électromécanique conçu pour exécuter des fonctions de véhicule traditionnellement réalisées par des liaisons mécaniques. Il semblerait également qu’il ait un mode vélo électrique classique, c’est-à-dire qu’il peut se recharger grâce au freinage ou au pédalage. Et, évidemment, le fait qu’il soit sur trois roues le rend bien plus stable qu’un vélo classique.

« C’est un plaisir de dévoiler la Mean Lean Machine, un vélo électrique hautes performances radicalement nouveau avec une stabilité à trois roues et une conduite impressionnante. Avec le MLM, vous pourrez prendre les virages de la même manière que sur un vélo ordinaire avec une meilleure traction, plus de stabilité et une meilleure capacité de freinage. » Bob Mighell, directeur de l’inclinaison d’Arcimoto

Quel prix pour cet engin futuriste ?

Personne ne connaît encore son prix… On sait juste qu’il est en précommande pour 100$ sur le site officiel Arcimoto. A l’évidence, ce tricycle coûtera bien plus que 100$, mais nous n’avons aucune idée du prix final… Si vous aimez prendre des risques, c’est le moment !

En revanche, ce que l’on sait, c’est que pour son dernier modèle, Arcimoto annonce :