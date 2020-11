Arcimoto Roadster : cette moto électrique à trois roues servira également pour la livraison de colis

Arcimoto fait partie de ces entreprises qui s’intéressent de près au marché des véhicules électriques. Basée aux États-Unis, dans l’État de l’Oregon, elle a largement fait parler d’elle l’année dernière grâce à son FUV (Fun Utility Vehicle). Au cas où vous ne le sauriez pas encore, il s’agit d’un véhicule électrique à mi-chemin entre la voiture et la moto. Comme si ce modèle ne suffisait pas, la société revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec l’Arcimoto Roadster.

En phase de développement

Le Roadster est actuellement en phase de développement. Il est basé sur la même plateforme que le FUV. Cela signifie qu’il est également doté de deux roues à l’avant et d’une seule à l’arrière. D’après Electrek, la configuration de la double roue avant procure une meilleure stabilité. Le véhicule devrait donc être plus maniable qu’une moto conventionnelle.

La principale différence entre les deux engins réside dans le fait que le Fun Utility Vehicle bénéficie d’une conception semi-fermée, alors que le Roadster n’a aucun toit, obligeant le conducteur et le passager à porter un casque. En raison de cette différence de conception, contrairement au modèle précédent qui avait des sièges ressemblant à ceux d’un buggy, le nouveau véhicule électrique à trois roues d’Arcimoto dispose de sièges comme ceux d’une moto. La partie allongée vers la roue arrière sert quant à elle de porte-bagage.

Une vitesse de pointe de 120 km/h

Côté performances, l’Arcimoto Roadster possède selon le média mentionné ci-haut une vitesse de pointe de 120 km/h. Il sera capable de rouler sur une distance de 165 km par charge (complète). Vu qu’il sera assemblé dans l’usine d’Oregon où le FUV est également construit, il est fort probable qu’Arcimoto intègre le moteur dans les roues avant pour faciliter le montage.

Comme vous pouvez le constater, nous ne disposons que de très peu d’informations au sujet de la configuration technique. On ignore également le prix et la date de sortie du produit. Il convient toutefois de noter qu’Arcimoto ambitionne de produire jusqu’à 50 000 véhicules électriques par an d’ici deux ans.

Un partenariat avec DHL a à cet effet été conclu pour faciliter la livraison des commandes aux États-Unis. Dans le cas du FUV, lequel est actuellement vendu au prix de 19 990 dollars, les livraisons seront divisées en deux phases. Arcimoto prévoit d’abord d’honorer les commandes dans les 48 États les plus proches de son site de production avant de desservir l’Alaska et Hawaï. Aucune information n’est cependant disponible concernant les ventes internationales.