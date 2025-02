Ichiban dévoile une moto électrique rétrofuturiste inspirée du manga AKIRA

Si vous faites partie de ceux qui ont suivi le manga japonais « Akira », vous avez certainement été impressionné par l’engin de Shotaro Kaneda, à mi-chemin entre une moto et un vélo. Rappelons que le célèbre manga de science-fiction des années 80, écrit et dessiné par Katsuhiro Ōtomo, refait actuellement parler de lui grâce à une adaptation cinématographique sortie sur Netflix en 2022. Le designer industriel Ivan Zhurba a décidé de profiter de ce regain d’intérêt pour lancer l’une de ses dernières créations : une moto électrique futuriste baptisée Ichiban. S’inspirant fortement de la moto légendaire du personnage principal de la saga japonaise, celle-ci allie une esthétique cyberpunk à une ingénierie électrique de pointe.

Une moto pas comme les autres

Le design de l’Ichiban est régi par le principe japonais du « kanso » qui se traduit par « simplicité » ou « pureté ». Cette philosophie de conception constitue en fait l’un des sept principes du wabi-sabi. Résultat, la moto électrique arbore des lignes épurées associées à un encombrement minimal. Certes, il ne s’agit pas d’une copie conforme de la machine de Shotaro Kaneda, mais l’influence de celle-ci est bien présente tant dans la forme que dans la couleur. L’extérieur se caractérise par la présence de deux panneaux gris élégants qui recouvrent de manière transparente les moteurs. En effet, l’Ichiban est équipé de deux moteurs électriques.

Une conception à la fois rétro et moderne

La partie avant et la selle mettent l’accent sur le rouge, alors que les roues pleines entièrement noires renoncent aux rayons traditionnels. Cette combinaison procure à l’Ichiban une apparence plus agressive. En plus d’améliorer le look, elle favoriserait un meilleur aérodynamisme. La moto est dotée d’un tableau de bord numérique dont les graphismes font penser aux jeux vidéo des 1980. La vitesse, la distance parcourue et l’autonomie de la batterie s’affichent en vert néon pour une lisibilité optimale même en plein soleil. Par ailleurs, l’engin dispose à l’avant d’un phare en forme de pilule. À l’arrière, il est question de bandes lumineuses linéaires empilées.

Des performances spectaculaires

Comme indiqué plus haut, l’Ichiban intègre deux moteurs électriques. Ceux-ci totalisent une puissance de 45 kW. La moto affiche un 0 à 100 en seulement 3,5 secondes. Fait intéressant, elle est dotée d’un mode « Godzilla » qui permet de maintenir une vitesse de 100 km/h pendant environ 10 secondes en augmentant soudainement le couple et la puissance. Concernant l’autonomie, elle est de 250 km par charge complète. La charge rapide permet de recharger la batterie à 70 % en seulement 30 minutes.

Le freinage ABS garantit une conduite sure, peu importe les conditions météorologiques. À noter que l'Ichiban se trouve actuellement au stade du concept, mais Ivan Zhurba et ses collaborateurs travaillent déjà à la fabrication d'un prototype. Plus d'infos : ichiban.bike.