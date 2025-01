« On n’y comprend plus rien », la circulation inter-files en moto est-elle autorisée en 2025 ?

Si vous êtes motards, et que vous suivez quelque peu l’actualité, une bonne nouvelle est arrivée pour vous : « l’inter-files » est désormais autorisée par un Décret sous conditions. Vous savez, cette pratique qui consiste à vous faufiler entre les voitures en les doublant entre deux files d’autoroute ou de voie rapide. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais la liberté d’expression, c’est aussi dire ce que l’on pense ! Personnellement, les motards, enfin ceux qui roulent sur la Région Parisienne, me font très peur ! La « légalisation » de l’inter-files ne devrait pas les perturber, puisqu’ils la pratiquent déjà allègrement et parfois très dangereusement. On fait le point sur les conditions à respecter pour l’inter-files, et là, je dirais : pourquoi pas ? Décryptage.

L’inter-files une pratique tolérée puis autorisée et réglementée

Les motards ne sont pas mes ennemis, rassurez-vous ! Lorsque je conduis, je crains juste de les renverser, voire pire, de les tuer ! Pourquoi ? Eh bien, parce que ces derniers pratiquent l’inter-files et doublent par la droite quand je suis à gauche de l’autoroute, ou bien par la droite lorsque je me trouve sur la file centrale. Le problème étant qu’ils surgissent à des vitesses folles, et que, moi, automobiliste, je n’ai absolument pas le droit à l’erreur, à un écart, même minime. Je scrute constamment mes rétroviseurs, car à Paris, ils sont partout : surgissants de nulle part, comme l’Aigle Noir de Barbara ! Cette pratique avait été tolérée dès 2021 puis réglementée et testée en 2024. Un temps, il avait été imaginé de l’interdire, mais finalement, celle-ci sera autorisée et réglementée dès 2025.

L’inter-files d’accord, mais dans quelles conditions ?

Le Décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025 décret « autorise la circulation en inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés d’une largeur d’un mètre maximum ». Le second point de ce Décret me semble primordiale, néanmoins il est actuellement loin, très loin d’être respecté, je peux vous le jurer !

Inter-files autorisée uniquement sur les autoroutes et sur les voies rapides, à deux chaussées séparées par un terre-plein central. La vitesse autorisée sur ces chaussées doit également être supérieure ou égale à 70 km/h. Oublions donc les inter-files quand il n’y pas de file si je comprends bien ?

Inter-files autorisé à une vitesse maximale de 50 km/h . Nous ne devons pas posséder le même compteur avec certains motards inconscients.

. Nous ne devons pas posséder le même compteur avec certains motards inconscients. Inter-files autorisée UNIQUEMENT en cas d’embouteillage. Et, non, pour doubler une voiture par la droite qui roule déjà à 130 km/h, vitesse maximale autorisée sur autoroute.

« Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers » et non frapper du pied sur la voiture pour passer ! C’est du vécu malheureusement.

Si toutes ces conditions sont respectées, alors je maintiens que cela peut être une bonne solution pour les motards respectueux, qui cherchent à gagner du temps dans les bouchons… Pour les autres, l’encadrement de l’inter-files apportera aussi des sanctions.

Quelles sanctions prévues en cas de non-respect du Décret ?

Attention, comme les automobilistes, chez les motards, il y a des c… partout et la plupart respectent le Code de la route : heureusement ! Néanmoins, le fait d’encadrer l’inter-files entraîne évidemment la possibilité de verbaliser les motards indélicats, si toutefois, les forces de l’ordre parviennent à les arrêter ! Quant à la sanction possible, le Service Public est très clair : « le non-respect de ces règles vous expose à un retrait de 3 points sur votre permis de conduire et à une amende forfaitaire de 135 € ». Vous savez tout, mais quel est votre avis sur la question ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .