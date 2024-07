Tolérée, cette pratique des motards sera finalement interdite dès la fin du mois de juillet !

Si vous êtes motards et que vous vivez dans le Val-de-Marne, l’Hérault, ou l’Isère, vous avez peut-être l’habitude de pratiquer l’inter-files. Pour vous, cela est devenu une habitude, qui vous permet de remonter les files de voiture, dans les embouteillages. Mais, saviez-vous que cette « tolérance » était menée à titre expérimental dans 21 départements de France métropolitaine uniquement ? En effet, cette expérimentation a débuté le 2 août 2021, comme l’explique la Sécurité Routière. Cette dernière arrive à échéance le 1ᵉʳ août prochain. La conséquence ? En attendant une validation (ou invalidation) définitive, vous ne devriez plus avoir le droit de pratiquer l’inter-files. Je fais le point sur la question.

Que disait cette expérimentation ?

Interdite par le Code de la route, la circulation inter-files redevenait autorisée dans certains départements, conditionnée par certaines règles. Les deux-roues ou trois-roues motorisés de moins d’un mètre de large pouvaient désormais circuler « entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à vitesse réduite, dans un trafic dense et congestionné ». La vitesse maximale pour les véhicules concernés était de 70 km/h dans le texte. De plus, cette circulation était autorisée uniquement entre les deux voies les plus à gauche. Dans la réalité, et pour l’avoir vécu de nombreuses fois, les véhicules autorisés roulent à plus de 70 km/h, et pratique l’inter-files même sans embouteillage. Mais, là n’est pas le débat ! Cette expérimentation était donc en place pour une durée de trois ans.

Que se passera-t-il au 1ᵉʳ août 2024 ?

L’expérimentation prend fin le jeudi 1ᵉʳ août 2024, en attendant que la validation soit définitive ou que l’interdiction revienne la norme. Cela veut en conséquence dire que dans les départements suivants, les motards, devront, de nouveau, patienter derrière les voitures, dans les embouteillages. Je ne sais pas vous, mais en région parisienne, où je vis, j’ai un peu de mal à croire que ceci sera respecté ! Voici la liste des départements concernés :

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Drôme

Essonne

Gironde

Haute-Garonne

Hauts-de-Seine

Hérault

Isère

Loire-Atlantique

Nord

Paris

Pyrénées-Orientales

Rhône (y compris la métropole lyonnaise)

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val-d’Oise

Val-de-Marne

Var

Vaucluse

Yvelines

Vous aurez probablement remarqué que les départements concernés se trouvent dans des zones au trafic routier, très dense.

Que risquerez-vous à pratiquer l’inter-files après le 1ᵉʳ août ?

Le Code de la route n’autorise pas cette pratique, seul le décret lié à l’expérimentation était en vigueur. Dans les départements non concernés par cette expérimentation, la circulation inter-files est passible d’une amende de Classe 4 pour un montant de 135 €. En attendant l’entrée (ou non) de cette nouvelle règle de conduite, vous risquez donc, en théorie, cette amende de 135 €. De plus, en cas d’accident, et puisque l’inter-file redevient interdite, votre assurance risque de refuser de vous indemniser. Cela concerne une indemnisation pour des dégâts matériels, mais également pour dommages corporels.

Néanmoins, comme ce fut le cas de la loi Montagne, qui avait connu une période de transition de quelques années, cette interdiction devrait disposer aussi d’une période de réadaptation. Attention, en revanche, rien n’empêchera les forces de l’ordre de relever l’infraction et de vous dresser l’amende correspondante. Saviez-vous que cette pratique était une expérimentation, ou pensiez-vous qu’elle était définitivement acquise ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .