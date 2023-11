Loi Montagne : attention, certains types de pneus seront interdits dès 2024 et l’amende sera plutôt salée !

Cette année, vous devrez peut-être changer vos pneus sur votre voiture, et il va vous falloir la jouer fine, surtout si vous vivez dans une région concernée par la Loi Montagne. Promulguée en 2021, cette loi était en transition jusqu’au 1ᵉʳ novembre dernier, c’est pourquoi la tolérance était de mise pour les forces de l’ordre. Toutefois, depuis le 1ᵉʳ novembre 2023, elle est réellement entrée en vigueur et impose notamment des équipements de sécurité (chaînes, chaussettes, pneus hiver) dans certaines villes ou des départements de France. Quant aux pneus 4 saisons, certains ne seront plus homologués à partir du 1ᵉʳ novembre 2024, tels que les pneus M+S qui sont actuellement tolérés. Et si vous ne respectez pas cette règle, vous risquerez une amende de 135 € par pneu ! Décryptage.

Comment choisir vos nouveaux pneus ?

Depuis 2021, la Loi Montagne est en vigueur dans 34 départements français, et concernent certaines villes déterminées par arrêtés préfectoraux. Concrètement, du 1ᵉʳ novembre au 31 mars de chaque année, tous les véhicules doivent être équipés de pneus neige, de chaînes ou de chaussettes homologuées. Jusqu’au 31 mars 2024, deux types de pneus neige 4 saisons sont acceptés : les M+S (Mud and Snow, soit boue et neige) et les 3PMSF. Les 3PMSF « Three-Peak Mountain SnowFlake », soit Montagne à 3 Pics en français, sont des pneus qui possèdent des caractéristiques qui améliorent leur efficacité dans des conditions hivernales. Et ils deviendront donc les seuls acceptés pour la période allant du 1ᵉʳ novembre 2024 au 31 mars 2025.

Quelle est la durée de vie d’un pneu ?

Les pneus sont faits pour durer, mais tout dépendra évidemment de votre conduite et de votre appétence pour les freinages de dernière minute ! En règle générale, un pneu dispose d’une durée de vie de cinq ans ou 50 000 km, cependant, la règle n’est pas universelle. Par conséquent, si vous parcourez de 20 000 à 25 000 km chaque année, cela signifie qu’un pneu quatre saisons d’excellente qualité vous durera entre deux et trois ans. Néanmoins, il faut considérer certains critères qui peuvent augmenter ou baisser cette moyenne, comme la qualité du pneu, la permutation des pneus et l’état des routes.

Quant à la durée de vie en années, elle est généralement estimée de 5 à 10 ans selon différentes évaluations, tout en restant indicative. Des facteurs tels que le stockage des pneus et le style de conduite individuel peuvent influencer cette durée, avec des pneus bien entretenus pouvant dépasser les 10 ans, tandis que d’autres risquent de ne pas dépasser les 5 à 6 ans. Quoi qu’il en soit, si vous devez changer vos pneus maintenant et que vous vivez dans une région concernée par la Loi Montagne, il faudra impérativement opter pour des 3PMSF et oublier irrévocablement les M+S.

Pourquoi opter dès à présent pour des 3PMSF ?

Normalement, les garagistes scrupuleux ne devraient plus vendre des pneus M+S. Cependant, il est fort possible que vous les trouviez encore jusqu’à épuisement de leurs stocks. Attention, si un pneu a une durée de vie de 20 000 km, vos pneus M+S, eux, ne seront légaux que pendant un an, jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2024… Vous devrez donc, dès l’année prochaine, changer vos M+S pour des 3PMSF et perdrez donc, au minimum, un an sur vos pneus montés en 2023… Sachez pour terminer que la mention 3PMSF (ou M+S) est obligatoire et se trouve indiquée sur le flanc du pneu et sur votre facture ! Attention donc à choisir le bon type de pneu dès maintenant pour éviter des dépenses inutiles et une éventuelle amende de Classe 4 ! Le saviez-vous que certains pneus ne seraient plus homologués l’année prochaine ? Que pensez-vous de la Loi Montagne ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .