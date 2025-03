Pourquoi l’herbe de la pampa est interdite en France ? Faut-il l’arracher dans le jardin ?

J’ai passé mes dernières vacances dans les Pyrénées-Atlantiques, et entre la plage de Port-La-Nouvelle et le camping que j’avais choisi, un truc m’a sauté aux yeux : l’herbe de la pampa est partout ! Dans les jardins privés, les ronds-points, les talus… Ces grandes touffes aux plumeaux blancs, c’est presque un décor local. Et, je dois l’avouer, je me suis fait la réflexion : « tiens, ça rendrait bien chez moi, ça… » Mais de retour à la maison, en fouinant un peu, je suis tombé sur une info surprenante : cette plante est interdite en France depuis 2023. Je l’ignorais, alors j’ai cherché à en savoir plus, car mon voisin Tonio me nargue avec son splendide pied au milieu d’un parterre ! Alors, on fait quoi avec ? On arrache ? On déclare ? On brûle tout ? Décryptage.

Depuis quand est-ce qu’on n’a plus le droit d’en avoir ?

Eh bien depuis le 2 mars 2023, pour être précis. Ce jour-là, un arrêté ministériel a été publié pour interdire plusieurs espèces végétales jugées envahissantes dont l’herbe de la pampa, alias Cortaderia selloana. Interdiction de la vendre, d’en acheter, d’en planter, de la transporter… Rien que ça. Et ce, partout en France métropolitaine. C’est fou, parce que si l’on regarde bien, il y en a partout ! Le problème, c’est justement qu’elle pousse trop bien. Et, elle colonise tout sur son passage, au détriment de la biodiversité locale. Bref, une vraie beauté fatale version végétale.

Pourquoi cette interdiction ? Ce n’est « qu’une » plante, non ?

C’est ce que je pensais aussi au début. Et, puis j’ai compris pourquoi elle est considérée comme une espèce invasive. Déjà, elle produit des milliers de graines par pied, qui s’envolent joyeusement au moindre coup de vent. Ensuite, elle étouffe les autres plantes, avec ses grandes feuilles coupantes et ses racines costaudes. Résultat : elle prend la place des espèces locales, perturbe les écosystèmes, et appauvrit la biodiversité. Précisons que c’est une plante originaire d’Amérique du Sud ! Ce n’est pas qu’un caprice administratif, c’est une réelle alerte écologique. Et, moi qui pensais qu’une herbe décorative ne pouvait pas faire de mal… j’ai révisé mon jugement. Quand on sait qu’elle s’installe même dans les zones protégées, comme les dunes ou les bords de rivière, on comprend mieux la sévérité du décret.

Vous en avez déjà une dans votre jardin… Vous devez faire quoi ?

Pas de panique : vous ne risquez pas d’amende simplement parce qu’elle pousse chez vous depuis quelques années. Si elle était là avant l’interdiction de 2023, vous n’êtes pas obligé de la déclarer ni de l’arracher dans l’immédiat. En revanche, il y a quand même quelques précautions à prendre pour éviter qu’elle ne joue les envahisseuses en douce… D’abord, pensez à tailler les plumeaux avant qu’ils ne fleurissent, pour empêcher les graines de s’envoler et d’aller coloniser les jardins voisins ou pire, un espace naturel sensible.

Ensuite, ne la replantez pas, ne la divisez pas, et surtout… ne la donnez à personne. Si vous habitez près d’un site protégé ou sensible, il est même recommandé de l’arracher progressivement. Et, vu la taille que ça peut prendre, ça libérera peut-être un peu d’espace pour autre chose. Dernier point essentiel : pas de compostage ! Les racines et graines peuvent survivre. Direction la déchèterie, dans les déchets verts. Et vous ? Avez-vous déjà une herbe de la pampa chez vous… et saviez-vous qu’elle était désormais interdite ? Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .