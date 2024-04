Comment fabriquer des bombes de graines et faire un geste pour la biodiversité ?

Lorsque vous vous promenez dans les parcs et jardins de votre ville, dans les sous-bois, ou le long de certaines routes, vous constatez que les coquelicots se font rares. Les fleurs sauvages, nécessaires aux insectes pollinisateurs, ont progressivement disparu de notre paysage, anéanties par les pesticides et la bétonisation. Les insectes pollinisateurs ont besoin de butiner pour assurer la pérennité de certaines espèces, et accessoirement nos besoins alimentaires, comme l’explique cette infographie du ministère de l’Écologie. Pourquoi ne leur donnerait-on pas un coup de main en jetant par-ci, par là, quelques bombes de graines ? Je vais vous expliquer comment les fabriquer vous-même, et aussi les endroits les plus propices à leur développement. Découverte.

Un héritage ancestral

Rassurez-vous, nous n’avons rien inventé ! Les bombes de graines sont de petites boules dans lesquelles sont insérées différentes graines de fleurs, de préférence mellifères. Les amérindiens en fabriquaient déjà dans les temps anciens pour cultiver leurs terres. Et, dans les années 1970, elles étaient devenues les symboles de la reforestation, aux États-Unis, grâce au mouvement The Guerilla Gardening. Grâce à ces actions, le mouvement avait, par exemple, revitalisé la totalité du quartier de Bowery (New York). Mais, c’est au jardinier et botaniste japonais, Masanobu Fukuoka, fervent défenseur de la biodiversité, que l’on doit la popularisation des bombes de graines.

Un geste citoyen pour préserver la nature urbaine

Aujourd’hui, jeter une bombe de graine représente un acte civil pour lutter contre l’urbanisation croissante, qui détruit, chaque année, les habitats naturels de la faune. De plus, c’est une action qui permet aussi de redonner de la matière à butiner pour les insectes pollinisateurs. Cependant, le but étant de voir pousser vos fleurs, il ne s’agit pas de les jeter n’importe où, même si rien ne vous l’interdit. Vous pouvez, par exemple, choisir un sous-bois, peu accessible aux tondeuses de la ville, ou les berges d’une rivière, ou d’un ruisseau. Évitez les endroits fréquemment tondus, ou les champs exploités, cela ne ferait que renforcer l’utilisation de pesticides pour se défaire de cette végétation inattendue.

Comment fabriquer votre bombe de graines ?

Fabriquer une bombe de graine est un jeu d’enfant ! Vous aurez besoin de terreau, d’argile et de graines de fleurs mellifères. Le terreau apportera les nutriments nécessaires à la germination des graines, quand l’argile les protègera des conditions climatiques. Pour la fabrication, il suffit de mélanger cinq volumes d’argiles pour quatre volumes de terreau, puis d’y ajouter vos graines. Si vous disposez de compost, vous pouvez en ajouter un volume au mélange. Humidifiez votre mélange pour pouvoir former vos boules, puis laissez-les sécher quelques jours. Voilà, vous pouvez passer au lancer de bombe de graines !

Et, quelles sont les meilleures fleurs pour une bombe de graines ?

Vous avez désormais la recette de la bombe à graines, encore faut-il savoir quelles graines, vous devez mettre à l’intérieur. Si la plupart des graines s’adaptent aux bombes, il existe néanmoins quelques espèces, robustes et appréciées des insectes pollinisateurs, à privilégier. C’est, par exemple, le cas des fleurs suivantes :

Coquelicot

Chèvrefeuille (en plus, cela sent merveilleusement bon)

Rudbeckia

Cosmos

Sedum Herbstfreude

Cette liste n’étant pas exhaustive, vous pouvez aussi choisir d’autres plantes comme le souci officinal, la bourrache, ou la grande mauve, entre autres. Et, si vous n’avez ni le temps, ni l’envie de fabriquer des bombes de graines, mais que vous êtes séduits par l’idée d’en lancer, vous en trouverez en vente sur Amazon, Castorama ou Cdiscount. Que pensez-vous de ce geste citoyen ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

