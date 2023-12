iGreen invente une coque de téléphone compostable, qui libère des graines de fleurs quand elle est plantée

Aujourd’hui, nous possédons tous, ou presque, un Smartphone. Nous sommes bien loin de l’IBM Simon, tout premier Smartphone commercialisé en 1994 par IBM. Et pour protéger nos chers Smartphones, nous sommes nombreux à opter pour une coque, voire plusieurs pour en changer de temps à autre. Mais que faisons-nous des coques usagées, à part les jeter dans le bac à ordures ? Cela ajoute donc des déchets plastiques aux milliards de tonnes produites sur les dernières décennies. Pour répondre à cette problématique, la start-up iGreen, invente la première coque de Smartphone « plantable » ! Au lieu de la jeter, vous l’enterrez et elle se décomposera. Découverte.

Les coques pour Smartphone, un fléau environnemental ?

Nous avons tous à cœur de protéger nos si chers Smartphones. Chers à notre cœur, comme à notre porte-monnaie d’ailleurs. Cependant, les seuls moyens de les protéger se présentent sous la forme de coques en plastique ou en silicone. Les fabricants de Smartphone ont beau tenter de concevoir des Smartphones durables ou recyclables, les coques, elles, restent des déchets polluants après utilisation. Quant aux fabricants de coques de protection, ils sont peu nombreux à s’inquiéter de leurs produits après usage. L’idée étant de proposer des coques à petits prix, pour pouvoir en changer souvent, ne nous leurrons pas. De son côté, iGreen a conçu la première coque pour iPhone, qui se replante pour donner des fleurs ! Cette coque est conçue en matériaux entièrement compostables, certifiée, brevetée et 100 % fabriquée en Italie (brevet mondial en attente : demande n. PCT/IB2023/058667)

La coque iGreen, qu’est-ce que c’est ?

Certains fabricants ont instauré des initiatives de recyclage visant à transformer les plastiques des étuis en nouveaux produits, mais iGreen propose une approche novatrice pour réutiliser ces accessoires délaissés. Tout d’abord, l’étui est entièrement compostable, signifiant qu’il se décompose et se dissout dans le sol lorsqu’il est enterré. Composé d’amidon de maïs, une substance biodégradable répandue également utilisée dans diverses alternatives plastiques, ce matériau est totalement naturel. Même la poudre employée pour créer les teintes provient de sources naturelles. Bien que ces étuis soient complètement biodégradables, ils assurent néanmoins une protection essentielle à votre iPhone, lui permettant de résister aux accidents et d’éviter une prématurée relégation dans les décharges.

Comment fonctionne cette coque à planter ?

Cette coque est donc fabriquée en amidon de maïs, comme de nombreux emballages biodégradables. Dans les coques sont insérées des graines de fleurs ou de plantes protégées par un film soluble. Lorsque vous l’utilisez, elle ressemble à une coque classique. Cependant, une fois devenue un « déchet » que vous auriez jeté, il faut la replanter en terre directement. Pour ce faire, choisissez un pot de fleurs dans lequel votre coque peut être plantée à plat et à 30 cm de profondeur, avec l’intérieur de l’étui vers le haut.

Recouvrez-le de terre en laissant la moitié supérieure de l’étui à découvert, arrosez-le et exposez-le à la lumière du soleil. Quelques semaines plus tard, vous devriez voir germer ces petites graines et votre coque en amidon de maïs disparaître de la circulation. La coque à planter coûte 17,99 € et vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant sur igreengadgets.com. Que pensez-vous de cette invention très écologique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .