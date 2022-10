Il invente une boule (de graines) de Noël à planter dans le jardin, pour semer des fleurs mellifères après les fêtes

La fin de l’année approche et viendra l’inévitable moment de décorer votre sapin de Noël… Vous l’aurez peut-être choisi en pot, pour pouvoir ensuite, le replanter dans votre jardin et vous aimeriez que vos décorations soient plus écologiques que les années passées ? Et, si vous réutilisiez vos décos de Noël pour refleurir votre jardin ? C’est l’idée géniale de Balles De Graines, la start-up girondine qui revient en cette fin octobre avec une 7ᵉ campagne sur Ulule… Après les balles de graines à planter pour créer des prairies fleuries, vous allez pouvoir replanter vos boules de Noël, et on adore l’idée ! Découverte.

Balles de Graines c’est qui ?

Mathieu Duboy, fondateur de la start-up Balles de Graines, est un passionné d’animaux et de nature… Et, un sujet lui tient particulièrement à cœur, celui de la protection des abeilles dont la survie de notre planète, dépend, en partie. Mathieu décide alors de remettre au goût du jour une technique japonaise inventée par Masanobu Fukuoka pour faciliter les semis de prairies fleuries mellifères et faire revenir les abeilles dans nos jardins et nos villes. En 2020, Balles de Graines lance de magnifiques petites boîtes contenant des petites boules de graines qu’il suffit de mettre en terre pour voir arriver une mignonne prairie fleurie… Abeilles, coccinelles, papillons, ces insectes ont désormais de quoi butiner, se cacher, et nous offrir leurs plus magnifiques ballets !

Focus sur les boules de Noël naturelles…

Si vos boules de Noël en plastique ou en tissu vous sortent par les yeux, vous allez pouvoir décorer votre sapin « utile » ! Ne jetez pas vos anciennes boules, offrez-les à une école, une crèche, elles pourront resservir pour des décos ou des activités manuelles. Quant à vous, vous allez pouvoir recevoir début décembre, le timing parfait pour la déco du sapin, les boules imaginées par Balles de Graines. Ces boules de Noël sont d’abord superbes, emballées dans un mignon papier blanc décoré, fermées par une cordelette. Et, à l’intérieur de la boule se trouve une grosse balle de graines mellifères, bio évidemment ! Ne vous souciez pas de l’emballage, les boules sont 100 % biodégradables et compostables.

Comment ça marche ?

Concrètement, vous accrochez vos petites boules à votre sapin de Noël et les laissez tranquillement accueillir les cadeaux, les invités, briller de mille feux pour les photos, etc. Une fois la magie de Noël terminée, les chocolats vidés, et les cadeaux déballés, vous décrochez vos boules du sapin. Ensuite, il faudra vous référer aux différents types de graines que chaque boule contient pour savoir quand les planter dans votre jardin.

À partir de février, et jusqu’à novembre, vous pourrez commencer par les trois boules de trèfle blanc, qui résistent au gel.

De mars à septembre, ce sera au tour des phacélies de prendre place dans vos parterres, les abeilles les adorent !

Toujours en mars, mais jusqu’en octobre, vous pourrez planter les boules de moutarde jaune, des fleurs peu gourmandes, qui poussent rapidement.

Enfin, dès le début du printemps, les trois boules de luzerne pourront être plantées.

Dans l’idée, si vous faites preuve d’un peu de patience, et que vous attendez tranquillement le printemps, vous pourrez dès la fin du mois de mars, planter toutes vos boules simultanément. Les douze boules vous permettront de recouvrir une surface d’environ 12 m², donc 24 boules pour 24 m², etc.

Combien cela coûte ?

La balle de graines possède une petite capsule protectrice et naturelle qui permet de semer facilement des graines mellifères, qui vous permettront de préserver la biodiversité, les abeilles, les coccinelles, papillons, etc. Chaque balle du kit contient une dizaine de graines, des matières premières issues de l’industrie du bois (écorces, sciures, etc.), de l’argile et c’est tout. Aucun additif, conservateur, ni produit chimique. Le pack de 12 boules (pour 12 m²) coûte 24 €, frais de port compris, et le pack de 24 boules coûte 45 €. Celui de 60 boules pour un grand sapin et une grande prairie fleurie de 60 m², coûte 60 €. Retrouvez tous les packs et les conditions d’achat sur Ulule. Cette idée n’est-elle pas géniale ? Plus d’informations : balles-de-graines.com