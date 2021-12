Quand les fêtes de Noël deviennent un danger mortel pour vos animaux de compagnie

Vous ne le savez peut-être pas mais Noël peut s’avérer dangereux pour votre chien. Que ce soient les décorations, les plantes ou encore la nourriture, votre chien s’expose à de nombreux risques lors de cette période, et certains de ces dangers pourraient même devenir mortels. Il est donc important de les connaître afin d’éviter un drame le jour de Noël.

Quelles sont les décorations dangereuses pour le chien ?

Tout d’abord, parlons du sapin de Noël, présent dans chaque foyer en cette période: premièrement, il faut veiller à ce votre arbre soit bien stable afin que celui-ci ne tombe pas sur votre chien. De plus, ramasser les épines régulièrement évitera une éventuelle ingestion des lésions du tube digestif.

Deuxièmement, en cas de chute d’une des boules de Noël, veillez à en ramasser tous les morceaux: votre chien pourrait se couper les coussinets. Le mieux étant de choisir des boules de noël assez solides.

Ensuite, vérifier que votre chien ne mordille pas les guirlandes lumineuses: cela pourrait présenter un risque élevé d’électrocution. Attention aussi au papier cadeau, qui pourrait causer une obstruction des voies digestives. De plus, l’encre présent dans le papier est aussi toxique pour votre toutou, tout comme la neige artificielle.

Quelles sont les plantes que le chien ne doit pas ingérer ?

En plus des décorations, certaines plantes sont toxiques pour le chien. Si vous en possédez, il est important d’éviter de les placer à sa portée. Parmi ces plantes, nous retrouvons notamment le gui, très présent en cette période: en cas d’ingestion de baie, votre chien s’expose à des vomissements, des diarrhées hémorragiques, une baisse de tension voire une paralysie. Cela peut carrément être mortel si votre animal n’est pas pris en charge rapidement.

Le houx est également très toxique. L’ingestion de seulement 2 baies de houx provoquent des diarrhées ainsi que des vomissements. La dose mortelle pour votre chien est de 20 baies.

Une autre plante connue sous le nom d’étoile de Noël s’avère aussi très dangereuse. En effet, les feuilles et la sève de ces plantes peuvent provoquer des irritations ainsi que des troubles digestifs.

Pour finir, la rose de Noël peut occasionner des troubles digestifs et neurologiques. Son ingestion peut même provoquer la mort de l’animal. En cas d’ingestion d’une de ces plantes, il est important de contacter directement votre vétérinaire.

Quelle est la nourriture comportant des risques pour le chien ?

Lors de la période de Noël, nous consommons des aliments en particulier. Eh bien, certains d’entre eux peuvent être dangereux pour notre chien. Alors avant de donner quoi que ce soit à manger à votre chien, renseignez-vous.

Parmi ces aliments, nous avons la dinde (ou volaille). Qu’elle soit cuite ou crue, la dinde comporte des risques pour votre chien. Lorsqu’elle est crue, la viande peut être à l’origine de salmonellose. Lorsque celle-ci est cuite, ce sont les os qui deviennent dangereux. En effet, ceux-ci sont très fins et aiguisés et pourraient devenir dangereux pour votre chien en cas d’ingestion.

La noix de macadamia ainsi que l’ail et l’oignon font également parti des aliments dangereux pour votre chien. En effet, ceux-ci comportent des risques d’intoxications. Cependant, ils ne représentent aucun danger mortel.

D’autres aliments tels que la pomme de terre crue et ses épluchures ainsi que l’avocat et le raisin peuvent comporter des risques d’intoxications si votre chien en ingère.

Nous le savons tous, le chocolat est l’un des aliments le plus connu comme étant dangereux pour les animaux. En effet, en fonction de la quantité de chocolat ingéré et de la race de votre chien, celui-ci peut provoquer de lourdes conséquences. En cas de surdosage, le chocolat peut même entrainer la mort de votre chien. Sachez également que le chocolat noir est beaucoup plus dangereux que le chocolat au lait pour votre toutou. L’alcool peut également entrainer la mort de votre chien en cas d’ingestion. Alors on évite de servir le champagne à nos amis à quatre pattes même quand ils supplient !