Ce vétérinaire offre un bonbon avant l’euthanasie “car aucun chien ne devrait aller au paradis sans goûter au chocolat”

Faire pratiquer une euthanasie sur le chien qui a partagé 2, 10 ou 15 ans de votre vie est une douloureuse épreuve. Et c’est aussi une décision très difficile à prendre, même si, la plupart du temps, elle est prise pour le bien-être du chien, ou du moins, pour abréger ses souffrances. Rester auprès de lui quand il reçoit l’injection létale est une décision très personnelle et parfois difficile à prendre.

Certains vétérinaires estiment que le chien part plus sereinement si son maître est auprès de lui. Quoiqu’il en soit, cela reste un moment compliqué, et pour tenter de le rendre un peu moins difficile, une clinique vétérinaire de l’Alabama dispose d’un petit bocal mystérieux…

Un dernier réconfort pour le chien

Dans l’inconscient de chacun, un condamné à mort avait le droit à une dernière cigarette : celle du condamné. Aux Etats-Unis, les chiens qui vont être euthanasiés ont droit à un dernier… chocolat ! Une petite douceur, qui les réconforte au moment de passer l’arme à gauche.

Le petit bocal s’appelle « Baisers d’Adieu » et une petite pancarte précise qu’il est réservé aux rendez-vous pour euthanasie. Nicole Namie, la vétérinaire qui a eu cette idée, estime que les chiens ont droit à une douceur avant de partir au paradis.

70 000 likes et des milliers de commentaires sont venus s’ajouter à la publication de la vétérinaire. Si l’on sait notre chien condamné quelques jours ou quelques heures plus tard, ne plus rien lui interdire est peut-être un bon moyen pour lui de profiter de ses derniers plaisirs… Et pour vous de passer le cap plus facilement, en le sachant heureux et satisfait avant de partir.

Attention, le chocolat est dangereux pour les chiens

Si donner du chocolat à un chien avant de l’euthanasier ne changera pas le cours des choses, lui en donner quand il va bien est formellement déconseillé.

Le chocolat contient de la théobromine, et cette substance s’avère toxique pour nos amis poilus. En effet, le cacao lui-même est un poison pour eux. Evidemment, tout dépend de la quantité ingérée et du poids du chien… Mais en règle générale, on évitera le chocolat: préférez les friandises adaptées, vous n’aurez aucune mauvaise surprise.

Pourquoi est-il dangereux ?

Le centre anti-poisons explique que “la théobromine stimule le système nerveux central et le myocarde”. Les fibres musculaires se relâchent alors et augmente la diurèse (volume de la sécrétion urinaire). Le décès peut survenir dans un délai de 18 à 24 heures après l’apparition des troubles rythmiques, et il n’existe aucun antidote !

Voici les troubles qui doivent vous alerter après que votre chien ait mangé du chocolat :

Entre 2 et 4 heures après l’ingestion : Agitation, vomissement, perte d’urine, diarrhée, tachycardie, hyperthermie, polypnée

Après les 4 heures : Troubles du rythme cardiaque, rigidité musculaire, ataxie, convulsions, coma.

Si votre chien mange par accident du chocolat, appelez un vétérinaire immédiatement, il existe quelques traitements symptomatiques. Si l’ingestion est récente, il pourra lui faire une piqûre pour le faire vomir.

Que faire en cas d’ingestion

Contactez immédiatement votre vétérinaire :

Si votre chien a avalé plus de 2 grammes de chocolat noir par kilo de poids (20 gr / 10 kg – 40 gr-20 kg – 60 gr/ 30 kg)

Si votre chien a avalé plus de 10 grammes de chocolat au lait par kilo de poids (100 gr / 10 kg – 200 gr / 20 kg – 300 gr / 30 kg)

En deçà de ces seuils, ou s’il a mangé du chocolat blanc, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter, il pourra l’éliminer de son organisme.