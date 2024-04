Le chocolat, c’est la vie et j’aime le déguster sous toutes ces formes, avec une petite préférence pour le chocolat au lait, que les puristes détestent. Chaque foyer français consomme en moyenne 13,2 kilos de chocolat par an, selon le Syndicat du Chocolat. Le chocolat se décline en trois types principaux : noir, au lait et blanc. Et, si certains jurent uniquement par le chocolat noir, plus chargé en cacao, sachez que la composition du chocolat est encadrée par le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976. Ce dernier autorise l’appellation « chocolat » dès lors que le produit fini « présente une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35 %, dont au moins 18 % de beurre de cacao ». Mais, avez-vous déjà entendu parler de « chocolat blond », qui se situerait entre le « au lait » et le « blanc » ? Le chocolat blond fait une entrée remarquée chez les chocolatiers, mais pourquoi ? Qu’a-t-il de si particulier ? Explications.

Du chocolat blond ? C’est quoi cette histoire ?

Pour comprendre, je me suis intéressé à un article publié dans le journal tvanouvelles.ca, dans lequel, une chocolatière, Mme Lalancette, parle du chocolat blond, comme d’un produit unique et savoureux. Dans cette interview, elle explique que le chocolat blond est fabriqué avec des ingrédients grillés sur place, et que l’on y ajoute du sucre de canne, ou du beurre de cacao brut. De plus, la cuisson de la poudre de lait incorporée se fait sur place. En d’autres termes, le chocolat blond est fabriqué à partir des mêmes ingrédients originels que les autres types de chocolat, notamment le cacao, le sucre et le beurre de cacao. Cependant, il est soumis à un processus de torréfaction plus léger et à une température de cuisson plus basse, ce qui lui confère sa couleur et son goût uniques.

Quelles sont les notes gustatives dégagées par le chocolat blond ?

Toujours selon la fabricante de chocolat, le chocolat blond serait « meilleur » que le chocolat blanc, et aurait des « notes de caramel, de fromage à la crème, vraiment qui a beaucoup de corps et de saveur ». Pour elle, ce chocolat blond a beaucoup plus de caractère qu’un chocolat blanc, car ses arômes sont cachés à l’intérieur. Il est également beaucoup moins sucré que le chocolat blanc, ce qui permet de mieux savourer les arômes qu’il dégage. Côté teinte, l’appellation « blond » n’a pas été choisie au hasard. En effet, ce chocolat a une teinte dorée qui varie du beige clair au brun clair. Sa texture peut être semblable à celle du chocolat au lait, mais il est souvent plus crémeux et plus tendre en bouche.

Mais, au fait ? Qui aurait inventé le chocolat blond ?

Nous connaissons tous l’histoire de la tarte Tatin, née d’une maladresse de l’une des sœurs Tatin, qui, au 19ᵉ siècle, étaient aubergistes du côté de Lamotte-Beuvron (41). Stéphanie Tatin était LA spécialiste de la tarte aux pommes, caramélisée. Pourtant, un jour, prise par le temps et le devoir de servir ses clients, elle se trompa et mit les pommes avant la pâte brisée ! Succès fulgurant et naissance de la tarte tatin. Pour le chocolat blond, l’histoire est identique et viendrait aussi d’une maladresse d’un chef Français : Frédéric Bau. Ce dernier, en démonstration au Japon, laissa du chocolat blanc un peu trop longtemps au bain marie… Il aurait même oublié son chocolat pendant 4 jours ! Le chocolat blanc fondu a blondi, et l’odeur et la couleur inédite de cet oubli ont fait fondre le chocolatier français.

Depuis, le chef pâtissier est reconnu comme le créateur du chocolat blond Dulcey. L'homme qui explique que ce chocolat est, comme lui, une erreur, est également directeur de la création du chocolatier Valrhona avec laquelle il réalisera sept années d'essais avant de finaliser son chocolat blond. Pour le moment, le chocolat blond, n'est pas encore reconnu comme un chocolat respectant la législation en vigueur, mais il se peut qu'il devienne le 4ᵉ type de chocolat reconnu dans le monde.