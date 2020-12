Une étude scientifique indique que le chocolat est un excellent booster pour le cerveau !

Allez, on va vous déculpabiliser de vous goinfrer de chocolat sur les derniers jours de 2020… Avec l’année que nous venons tous de passer, nous avons bien besoin de réconfort ! Culpabilisez parce que l’on mange du chocolat, il ne faut pas ! Selon une étude britannique, le cacao serait un véritable booster pour le cerveau.

Et ce, grâce aux flavanols qu’il contient ! Cette même étude encourage même les étudiants accrocs aux boissons énergisantes à opter pour du chocolat… Produit naturel qui en plus d’être succulent en bouche, apporte de nombreux bienfaits. Misez tout sur le chocolat ou plutôt sur les flavanols pour rebooster votre cerveau !

Une étude parue dans la revue Nature le 24 novembre dernier teste les bienfaits du cacao sur le cerveau. Avec pour objectif de prouver que le cacao aide les matières grises à se mettre en action. L’ultime but de cette étude n’est cependant pas de booster les ventes de chocolats de Noël mais de travailler sur l’amélioration des maladies neuro-dégénératives.

Les flavonoïdes flavanols, présentes dans le cacao sont au centre de cette étude. Les chercheurs ont donc concocté deux boissons… L’une enrichie en flavanols, l’autre avec une dose amoindrie. Les volontaires ont bu ces boissons puis attendu deux heures. Une série de tests cognitifs leur a ensuite été proposé pour voir l’impact des flavanols sur la concentration et les fonctions cognitives.

Les résultats :

Les volontaires ayant pris la boisson enrichie en flavanols avaient une meilleure oxygénation du cerveau et une capacité de concentration plus importante. Le taux d’oxygénation du cerveau à 90% était atteint en 3 minutes contre plus de 4 minutes pour les autres.

Quant à la concentration, les résultats sont encore plus probants apparemment. Le test « Double Stroop » qui demande une forte concentration a été réussi haut la main par les buveurs de flavanols… Les autres tests cognitifs simples n’ont, en revanche pas montré de différence entre les deux groupes de volontaires. Seul le test le plus difficile a été mieux réussi par celles et ceux qui avaient eu une boisson enrichie en flavanols. Vous pouvez donc continuer à manger du chocolat, c’est excellent pour votre cerveau !

CHEVALIERS D'ARGOUGES Maîtres Chocolatiers Français Assortiment de Chocolats Noir/Lait/Blanc Coffret Cadeau Prestige 560 g NOTRE SAVOUREUX ASSORTIMENT DE CHOCOLATS NOIR, LAIT & BLANC : Vivez un instant gourmand unique en dégustant notre assortiment de chocolats noir 70%, lait 33% et blanc 28,3% de cacao