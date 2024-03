Ce weekend sera celui de Pâques, une fête importante dans la religion chrétienne, qui se déroule généralement en famille. Et, que l’on soit croyant ou non, Pâques, c’est aussi la « fête du chocolat », avec les œufs, les lapins et les cloches que l’on chasse dans les jardins. Nous engloutissons, en moyenne, 7,3 kg de chocolat par an et par personne selon le Syndicat du chocolat. Et, Pâques est l’occasion de faire le plein, parfois pour l’année entière, tant la récolte est fructueuse. Mais, que signifie réellement Pâques dans la religion chrétienne ? Et, pourquoi offre-t-on des lapins et des œufs ? Je vais tout vous expliquer.

Que célèbre-t-on à Pâques chez les chrétiens ?

Cette fête qui se célèbre en mars ou en avril, est peut-être la plus importante pour les chrétiens pratiquants. Le dimanche de Pâques symbolise la résurrection du Christ et la conclusion d’une période de jeûne de 40 jours, qui fait référence aux quarante jours de jeûne du Christ dans le désert. Cette fête est aussi célébrée par les personnes de confession juive, mais avec une autre signification. Le dimanche de Pâques se tient le premier dimanche qui suit la Lune de Printemps, et change donc d’une année à l’autre. La résurrection du Christ, pour les chrétiens, est symbole de renouveau, et de promesse de vie éternelle. C’est en conséquence une fête qui se célèbre en famille, autour d’un repas et des chocolats pour les enfants.

Pourquoi les œufs sont-ils des symboles de Pâques ?

Dans l’Antiquité, les chrétiens s’offraient des œufs peints pour marquer l’arrivée du printemps. L’œuf étant le symbole de la naissance, du renouveau, et de bonnes nouvelles à venir. Au fil du temps, les œufs se seraient transformés en œufs en chocolat que l’on offre toujours. Une autre explication viendrait du Moyen Âge où l’on consommait beaucoup d’œufs, pendant la période qui précède Pâques : le Carême. Les œufs pondus durant la période du Carême, soit 40 jours, étaient conservés puis consommés en nombre le dimanche de Pâques. Au 19ᵉ siècle, les œufs peints, et ceux pondus, se transforment en œufs en chocolat, et la tradition persiste encore aujourd’hui.

Et, pourquoi un lapin de Pâques ?

Nous connaissons tous le petit lapin avec son collier rouge et son grelot, d’une marque de grande renommée de chocolats. Combien d’enfants les découvrent chaque année, cachés dans le jardin ? Le Lapin de Pâques est présent sur tout le territoire français, mais il tiendrait ses origines de l’est, et notamment de l’Allemagne. Dans ce pays, ce sont les Lapins de Pâques qui distribuent les œufs. En réalité, la raison est simple. Les cloches, symboles du Vatican qui distribuent les chocolats dans les pays Chrétiens, ne sont pas admises dans la pratique protestante.

Ainsi, dans les pays protestants, c’est le Lapin qui remplace les cloches censées distribuer les chocolats. Le lapin représente, chez les protestants, la fécondité, et son côté prolifique au printemps a été repris pour symboliser la générosité. Et, vous ? Comment célébrez-vous Pâques, avec des lapins, des poules, des œufs ou des recettes héritées de vos anciens ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .