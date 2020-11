Pourquoi les chiens vivent moins longtemps que nous ? Un petit garçon livre une explication très émouvante...

Nos compagnons à quatre pattes ont toutes les qualités du monde… Mais ils ont un énorme défaut, celui d’avoir une espérance de vie relativement courte. En général, les petits chiens vivent un peu plus longtemps que les grandes races, mais pour les Humains que nous sommes, c’est toujours bien trop court (malgré cet outil de conversion de l’age d’un chien en age humain).

Un caniche peut vivre 15 ans alors qu’un braque de Weimar ne vivra que 10 ans environ. Cependant avec une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, il est possible de garder son compagnon à la maison 2 ou 3 années de plus. Même si le témoignage de ce petit garçon à l’annonce de l’euthanasie de son chien « n’est pas très scientifique », elle vaut toutes les explications du monde !

Bill Overton, vétérinaire examinait Belker un chien de 10 ans atteint d’un cancer en phase terminale. Malheureusement, la seule solution pour abréger les souffrances de l’animal était de pratiquer l’euthanasie. Ron et Lisa, les propriétaires, souhaitaient que Shane, leur petit garçon assiste au départ de son chien. La mort fait aussi partie de la vie et cette expérience pourrait probablement apprendre quelque chose à Shane.

Alors que le chien s’endormait paisiblement, entouré de ses proches et de son petit maître, le petit garçon s’exprima : « Je sais pourquoi » les chiens vivent moins longtemps que nous dit-il « Les gens naissent pour apprendre à vivre une bonne vie, aimer tout le monde tout le temps et être gentil, n’est-ce pas ? Les chiens savent déjà comment faire ça, donc ils n’ont pas besoin de rester sur Terre aussi longtemps que nous. » Ce petit garçon émeut les réseaux sociaux du monde entier, par ces mots d’un bon sens implacable… Les chiens aiment sans calcul, sans réserve et pour la vie !

Assister ou non à l’euthanasie de son chien ?

Selon le site Animaux Online, assister à l’euthanasie de son animal est une démarche très personnelle et environ 90% des propriétaires ne se sentent pas le courage de la voir s’endormir dans leurs bras. Cependant, rester auprès de son animal pour ses derniers instants facilite le deuil qui arrive ensuite. Perdre un animal est douloureux, c’est un membre de la famille et l’aider à passer de l’autre côté peut le rassurer et nous permettre de réaliser qu’il n’est plus !