Dire « je t’aime » à son chien augmente son rythme cardiaque, le caresser le ferait descendre selon cette étude

Votre chien mange vos chaussures, t-shirt, télécommandes ou chaussettes ! Ne le grondez pas, il vous aime ! Même si cela peut être parfois très pénible, le chien qui jette son dévolu sur des affaires vous appartenant vous prouve son immense amour ! Et tant pis pour les chaussons !

Et ce n’est pas tout, dans une étude publiée par Canine Cottage, sur la relation d’amour entre les chiens et les humains, ils affirment que dire « je t’aime » à son chien lui fait battre son petit cœur plus vite ! Si après cela, on nous dit encore que les chiens ne sont pas des êtres sensibles !

Canine Cottage a pour but de proposer des locations de vacances où les chiens sont les bienvenus. Ils ont réalisé une étude qui montre que lorsqu’un maître dit « je t’aime » à son chien, son rythme cardiaque augmente de 46.2%… Les je t’aime le booste quand les caresses l’apaisent. En effet, les caresses et câlins font, eux, baisser le rythme cardiaque du toutou de 22.7%.

Et le maître alors ?

Et bien, cette même étude prouve que les battements du cœur de l’homme varient aussi en fonction des interactions avec le chien. Ainsi, après une absence, quand l’Humain retrouve son Poilu, ses battements cardiaques augmentent de 10.4%. Mais redescend quand il le caresse ou le papouille.

Crédit photo : Canine Cottage

Un chien content remue la queue, saute partout et lèche le visage. Ce qui n’est évidemment pas le cas du maître, mais les marques d’affection du maître vers le chien l’apaisent instantanément. En y réfléchissant bien, quel amoureux des chiens, n’a jamais confié ses peines ou ses angoisses à son compagnon à quatre pattes ? Et s’est senti apaisé par sa douceur et ses câlins.