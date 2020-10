On vous donne 5 bonnes raisons de laisser votre chien dormir auprès de vous !

Chez les humains, il y a ceux qui pensent que dormir avec son chien est une idée saugrenue, que cela apporte des maladies etc… Et il y a ceux qui ne peuvent pas dormir sans lui ! Nous nous garderons de dire qui a tort ou raison même si nous avons notre petit avis sur la question !

Dormir avec son chien est en fait une décision du maître et à sa manière de considérer l’animal… Quoiqu’il en soit, sachez que si vous l’autorisez à dormir avec vous une nuit, ce sera pour la vie ! Découvrez 5 bonnes raisons de laisser Médor se pavaner sur votre couette moelleuse !

Dormir avec son chien aide à s’endormir.

Avoir son chien près de soi lorsque l’on se glisse sous la couette a un effet déstressant quasi immédiat. Le chien se love souvent contre son maître pour dormir et cela apporte à l’humain autant de réconfort qu’au chien…

Vous vous endormirez apaisé et en sécurité

Dormir avec un chien rassure… En effet, si vous n’entendez pas de bruits suspects pendant la nuit, lui, les entendra à coup sûr et vous réveillera. Le câliner avant de vous endormir vous mettra de meilleure humeur matinale !

Une couverture naturelle

D’accord, c’est un argument hivernal, car l’été il vous tiendra trop chaud ! Les chiens sont une source de chaleur nocturne incontournable… La fourrure du chien vous permettra de vous réchauffer les pieds… Souvenez-vous que lorsque l’on a froid aux pieds, on a froid partout !

Adieu stress, anxiété et risque de dépression

Les chiens sont de plus en plus présents dans les maisons de retraite, ou auprès d’enfants autistes pour leurs pouvoirs anti-stress. Dans la vie de tous les jours et surtout le soir, ils permettent d’évacuer le stress de la journée grâce à un bon gros câlin canin !

Complicité humain – chien renforcée

Votre chien vous voue un amour sans limite ! Le laisser dormir à vos côtés est la preuve pour lui, qu’il compte beaucoup pour vous… Libre à vous ensuite de le laisser dormir sur votre lit ou dans un panier posé sur votre lit… Mais nous doutons fort qu’il adopte le panier, les bras de son maître sont bien plus confortables. Quant aux donneurs de leçons, ne les écoutez pas et faites comme bon vous semble avec votre poilu…

Le principal étant que le maître et le chien soient heureux ! Après en fonction de la taille du chien, vous risquez de voir votre propre espace réduit à peau de chagrin pour que lui, soit à son aise ! Et enfin, pour ceux que ça intéresse, sachez également qu’une étude très intéressante a été réalisée en 2017 par Mayo Clinic Proceedings sur l’effet de la présence d’un chien dans une chambre à coucher. Les résultats sont surprenants…

Photo de couverture Yuliya Evstratenko / Shutterstock

Promo Meilleure Vente n° 1 dibea Panier Rond Chien Coussin Chat Panier Donut Ø 70 cm Dimension extérieure Gris foncé GRAND CONFORT. Votre animal de compagnie va beaucoup apprécier ce panier pour chien si doux et si moelleux. Cette corbeille ronde en forme de beignet est de plus un élément de déco très attractif pour votre intérieur.