Ce tableau créé par des scientifiques permet de convertir l’âge d’un chien en âge humain, le résultat est étonnant…

A la question quel âge a votre chien, vous avez probablement répondu son âge réel en « âge chien » et multiplier par 7 pour connaître son « âge humain » ! Un chien de 2 ans serait donc un pré-ado qui court partout ? Dans la réalité c’est un peu vrai, avant 4 ans, rares sont les chiens qui ne remuent pas dans tous les sens…

Soit 28 ans en âge humain… Une étude menée par des chercheurs de l’université de San Diego (Californie) tend à prouver que tout le monde fait fausse route depuis la nuit des temps ! En réalité et selon cette étude, nos poilus seraient bien plus vieux qu’on ne l’imagine !

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont comparé l’évolution des génomes canins, comparés aux génomes humains. Ils ont mis au point une espèce d’horloge capable de préciser l’âge des tissus, cellules et organismes. D’après leurs analyses, le chien vieillirait beaucoup plus vite qu’on ne le pense dans ses 7 premières années.

Le fameux cap des 7 ans ! Les cellules d’un chien d’un an seraient comparables à celles d’un humain de 30 ans ! Et à quatre ans, votre toutou friserait la cinquantaine humaine… C’est seulement à partir de 7 ans, que le vieillissement du chien se ralentit.

Cette étude devrait permettre aux vétérinaires d’ajuster les traitements en fonction de l’âge déterminé par ces cellules internes et non plus par une simple multiplication approximative. La véracité de l’étude devra cependant être validée par plusieurs races de chiens. Elle n’a été effectuée que sur une seule race parmi les milliers qui existent dans le monde. On sait déjà que l’espérance de vie (en âge du chien) de certaines grandes races est plus courte que celle des petites races…

L’American Kennel Club propose d’ailleurs sur son site internet un autre tableau de conversion d’année, qui prend en compte la taille du chien.

