Green Light, la nouvelle invention de Google qui pourrait bien mettre fin aux embouteillages

Ah les embouteillages ! Le quotidien de nombreux français, qui, même avec des applications d’assistance à la conduite, ne peuvent pas y échapper. Je vis en région parisienne, je sais donc ce que veulent dire les embouteillages. Mon dernier exemple date du 23 septembre 2024, avec un trajet de 59 km — Boulogne Billancourt (92) – Réau (77) – en 1 h 47 exactement et sur autoroute, pour la presque totalité du trajet ! En moyenne, et selon l’Institut Paris Région, ce sont 226 km de bouchons chaque jour à 8 h en région parisienne ! Serait-ce bientôt un temps révolu ? Je l’ignore, mais depuis 2020, une équipe de Google Research a été chargée de trouver des idées pour lutter contre les embouteillages et aussi contre le changement climatique. Leur cible : les feux tricolores qui obligent des millions de véhicules à s’arrêter sans que cela soit une nécessité absolue. Décryptage de cette innovation qui pourrait bien me changer la vie, et celle de millions de citoyens dans le monde. C’est parti.

Une inspiration familiale pour l’ingénieur responsable de cette étude !

Parfois les meilleures idées ou inventions ne proviennent pas du cerveau d’un scientifique chevronné. L’idée de travailler sur les feux tricolores, est venue de l’épouse de Dotan Emanuel, ingénieur chez Google Search, en charge de cette étude. Lors d’une discussion familiale, celle-ci évoqua les arrêts inutiles aux feux, notamment lorsque aucun autre automobilise est engagé. Aux carrefours où les voitures s’arrêtent et redémarrent, ce qui amplifie la pollution et créé des embouteillages, parfois monstrueux, je peux encore en attester ! L’ingénieur et son équipe se sont alors intéressés à la gestion du trafic et ont découvert que les villes utilisent des méthodes coûteuses et inefficaces pour synchroniser les feux.

Quelle solution propose-t-il pour réduire la pollution et les embouteillages ?

Leur outil de travail, et c’est une évidence, a été l’application Google Maps. Ils ont compris qu’ils pouvaient améliorer ce processus grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ils ont alors lancé le projet « Green Light », qui utilise l’IA pour ajuster les feux de circulation et réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant les arrêts et redémarrages inutiles. Une initiative toute simple, finalement, mais qui permettrait de fluidifier le trafic, de réduire les émissions polluantes, et probablement de calmer quelque peu, les conducteurs irrités par les embouteillages ! En termes plus simples, Google utilise des données et des algorithmes avancés pour optimiser le fonctionnement des feux de circulation dans les grandes villes.

Comment cela fonctionnerait-il ?

Grâce aux informations fournies par Google Maps, qui analysent les déplacements en ville, mais également la densité du trafic, les ingénieurs pourraient appliquer des algorithmes qui ajusteraient les feux de circulation. L’objectif étant de coordonner les feux tricolores afin de réduire les temps d’arrêt. Par exemple, on pourrait imaginer, un feu continuellement au vert, sur un carrefour, tant qu’aucune voiture ne vient s’arrêter au feu rouge coordonné. Dans une autre mesure, j’ai testé cet été, le péage en flux libre, payé via un badge de télépéage, et c’est tout de même très pratique.

Green Light reprendrait sensiblement le même procédé et le constat est clair : plus d'attente au péage, plus d'embouteillages, et plus d'émissions polluantes. Inséré sur Google Maps, Green Light pourrait donc agir sur les feux tricolores ou modifier l'itinéraire choisi pour les éviter !