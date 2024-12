Google a récemment présenté une nouvelle puce quantique dont nous vous avons parlé dans cet article. Baptisée Willow, celle-ci promet de révolutionner l’univers de l’informatique quantique grâce à une puissance de calcul époustouflante. Concrètement, Hartmut Neven a laissé entendre que le composant avait réussi à effectuer en seulement quelques minutes un calcul qui prendrait 10 septillions d’années, soit 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ans, aux ordinateurs conventionnels les plus puissants actuellement. Selon le haut responsable, « ce nombre ahurissant dépasse les échelles de temps connues en physique et dépasse largement l’âge de l’univers. » Cependant, le fondateur de Google Quantum AI a partagé un autre détail qui n’a pas manqué d’éveiller la curiosité des partisans du multivers.

Un concept qui divise les internautes

« Cela donne du crédit à l’idée que le calcul quantique se produit dans de nombreux univers parallèles, conformément à l’idée que nous vivons dans un multivers, une prédiction faite pour la première fois par David Deutsch », a effectivement souligné Hartmut Neven dans l’article de blog qu’il a mis en ligne pour vanter les mérites de Willow. Alors que certains internautes préfèrent faire preuve de scepticisme vis-à-vis de cette déclaration, d’autres, en revanche, y croient. En effet, le multivers est un concept souvent évoqué dans le domaine de la physique quantique. Il sous-entend que nous ne sommes pas présents dans un seul univers, mais dans un vaste ensemble d’univers.

L’intrication quantique comme principe de base

Cette notion est associée à l’intrication quantique ou enchevêtrement quantique, qui est l’une des caractéristiques fondamentales de la physique quantique. Il s’agit d’un phénomène dans lequel deux particules sont liées, peu importe la distance qui les sépare, l’état de l’une déterminant celui de l’autre. La théorie des multivers suggère ainsi que tout ce qui se trouve dans l’univers que nous connaissons existe dans d’autres univers, formant un système lié. Il faut savoir qu’à la différence des ordinateurs classiques qui reposent sur une logique à deux états : 0 et 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits.

Révolutionner la science

Les qubits ont la particularité de pouvoir représenter à la fois 0 et 1. Autrement dit, ils peuvent être activés ou désactivés ou adopter en même temps ces deux états. Les ordinateurs quantiques devraient donc un jour nous permettre de résoudre des calculs irréalisables avec les ordinateurs traditionnels. Mieux encore, ils pourraient contribuer à révolutionner la science et notre compréhension de l’univers, et éventuellement du multivers… Mais avant d’en arriver là, des recherches approfondies sont encore nécessaires.

Les initiatives comme celle de Google qui vient de lancer la puce quantique la plus puissante au monde sont à cet effet les bienvenues. Plus d’infos : blog.google. Selon vous, le multivers existe-t-il ou bien ce n’est qu’une vision de l’esprit ? Peut-être en saurons-nous plus prochainement avec ces composants quantiques ! Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .