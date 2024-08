Péage en flux libre, la « facture surprise » qui vous attend à votre retour de vacances

Vous venez de rentrer de vacances et trouvez dans votre boîte aux lettres, une facture inconnue, pour une somme désuète, avec un délai de 72 heures pour la régler. Cela ne ressemble pas à une contravention, car elle n’émane pas du centre de Rennes, mais d’une société privée. Vous pensez peut-être à une arnaque ? Erreur, ne la jetez pas, mais surtout, acquittez-vous du montant demandé, en ligne. Si vous avez reçu cette facture, c’est probablement parce que vous avez emprunté une autoroute à péage en flux libre ! Depuis le 21 mai dernier, certaines autoroutes de France ont fait sauter les barrières de péages, pour un flux libre, comme l’explique le ministère de l’Écologie. Le but de la manœuvre : des trajets plus fluides, plus sereins et plus écologiques. Je vous explique comment ça marche !

Le péage à flux libre, qu’est-ce que c’est ?

Sur certaines portions d’autoroutes, encore peu nombreuses, les barrières de péage ont disparu, au profit de capteurs qui enregistrent votre passage. Lorsque vous entrez dans la zone de péage à flux libre, votre immatriculation est enregistrée, comme à la sortie de la zone. Ce passage déclenche ensuite une facture, envoyée à l’adresse indiquée sur votre carte grise. Une idée intéressante, nouvelle en France, mais pas dans certains pays européens comme le Portugal, qui permet de fluidifier le trafic, en évitant les arrêts aux péages. Écologiquement, c’est aussi une bonne idée, car les arrêts et redémarrage des véhicules, ou les moteurs qui tournent pendant de longues minutes, sont vecteurs de pollution atmosphérique.

Comment payer la facture, et sous combien de temps ?

Les solutions de paiement

Plusieurs solutions s’offrent à vous, et la plus judicieuse étant peut-être de prépayer vos trajets, si vous connaissez déjà vos dates de passage. Une fois la facture reçue, vous pouvez payer en ligne via le système Nirio, dans tous les bureaux de tabac de France.

Le délai de paiement

Si le péage n’est pas réglé dans un délai de 72 heures, la société concessionnaire dresse un procès-verbal et adresse un avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Cet avis comprend le montant du péage dû, accompagné d’une indemnité forfaitaire de 90 €, réduite à 10 € si le paiement est effectué dans un délai de 15 jours. Une condition à revoir peut-être, le délai de 72 h semble un peu court, si l’on part trois semaines en vacances et que personne ne relève le courrier, non ?

Les sanctions en cas de retard

En cas de non-paiement sous deux mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera appliquée.

Quelles sont les autoroutes concernées ?

En région parisienne, l’A14 fonctionne déjà sur le péage en flux libre, plus aucune barrière entre La Défense (92), et Orgeval (78), l’un des axes les plus fréquentés, et les plus embouteillés d’Île-de-France. Dès la fin de l’année 2024, l’A13 qui relie la région parisienne à la Normandie, sera en flux libre, d’un bout à l’autre : adieu les bouchons au péage de Buchelay ! Dans l’est de la France, la sortie 36 de l’autoroute A4, en Moselle fonctionne sur ce principe, comme l’A79 entre Dijon et Montmarault… Il faut juste le savoir, et maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous n’étiez pas au courant. Et, vous ? Le saviez-vous ou avez-vous reçu la facture en rentrant de congés ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .