Faites-vous parti des 1,6 million de conducteurs qui doivent impérativement changer leur carte grise ?

Avez-vous entendu parler de la Loi 3DS – Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification ? Cette loi s’axe sur différents secteurs visant à simplifier la vie des Français. Dans cette loi, il est notamment stipulé que dès le 1ᵉʳ juin, tous les habitants de France et de Navarre devront posséder une adresse postale identifiée. Si vous vivez Rue de Rivoli à Paris, vous avez une adresse. Mais, dans les petits villages, comme c’est le cas de mon oncle en Corrèze, il ne possède pas de numéro. Son adresse se résume à « Hameau de Veix » et le code postal de la ville dont il dépend au niveau de la Poste. Le résultat : des millions d’automobilistes vont devoir changer leur carte grise, et c’est obligatoire.

Une obligation légale

Si vous vivez dans une grande ville et que vous disposez d’une adresse clairement identifiée, rien ne changera pour vous. Idem si vous disposez d’une adresse « approximative », dans une commune de plus de 2 000 habitants. Cette disposition visant à simplifier les adressages, donc le travail des facteurs, des livreurs, des huissiers, ou plus simplement de vos visiteurs, s’adressent aux communes de moins de 2 000 habitants. Les conseils municipaux de ces communes vont devoir travailler pour que chaque rue dispose d’un nom propre et que chaque habitation soit identifiée par un numéro. Deux solutions : l’adressage classique, avec numéros pairs d’un côté et numéros impairs de l’autre, ou l’adressage au métrage à partir d’une intersection. Certaines rues disposent aussi des deux identifications. Je vis au 4 d’une rue et mon voisin le plus proche, lui, est au 557 de la même rue. J’ai l’adressage ancien, lui le nouveau ! Pas toujours évident de s’y retrouver !

Comment changer votre carte grise ?

Ce changement de carte grise obligatoire devrait concerner 1,6 million d’automobilistes en France, dès lors que les communes concernées se seront mises en conformité avec la Loi 3DS. Pour les habitants, il faudra faire une demande de changement d’adresse sur la carte grise. Cette loi est entrée en vigueur le 1ᵉʳ juin dernier. Pourtant, de nombreuses communes ne sont pas encore en conformité, vous imaginez bien que revoir les adressages d’une commune ne se fait pas en un jour ! Quant au coût de cette opération, tout va dépendre de votre situation, en réalité. Si vous disposez d’une plaque de type AA-001-BA, le changement est gratuit jusqu’à trois changements. Dès le 4ᵉ changement, si vous avez la bougeotte, par exemple, ce sera facturé 2,76 €.

Les adresses erronées, un casse-tête pour les livreurs !

Selon La Poste, en mai 2024, « la France compte près de 200 000 voies non numérotées et 1,6 million de foyers français ne disposent pas d’adresse précise ». Ces habitants-là seront donc concernés par le changement de carte grise. Voici l’exemple d’une fusion de commune que l’on pourrait considérer comme « ratée » en termes de logistique, et vous allez découvrir que cet imbroglio peut agacer. En 2017, dans le sud de la Seine-et-Marne, naît la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, issue de la fusion de cinq communes : Moret-sur-Loing, Écuelles, Montarlot, Épisy et Veneux-les-Sablons. Les habitants vivent donc désormais à Moret-Loing-et-Orvanne, code postal : 77250. Le problème étant que certaines rues disposent de la même identification dans plusieurs communes… Soixante-quinze rues ont des noms identiques sur la commune, comme le relate Ouest-France.

On ignore, pour le moment, si le facteur réussit à livrer tous les courriers, mais les élus assurent de travailler sur le réadressage. Vous l'aurez compris, certains habitants de cette commune, seront, eux aussi, concernés par le changement de carte grise !