Changer d’adresse de carte grise avec Cartegrise.com

Comment faire un changement d’adresse sur sa carte grise ?

La carte grise de votre véhicule est un document de police systématiquement demandé lors de contrôles routiers. Elle recense les informations techniques et administratives du véhicule (numéro d’immatriculation, marque, puissance, contrôle technique…) et du propriétaire (état civil, adresse, statut matrimonial…). Toutes ces informations doivent être régulièrement actualisées en cas de changement pour éviter les amendes. Changer d’adresse sur votre carte grise est une opération courante, qui présente des particularités que nous allons voir ensemble.

Dans quels cas changer d’adresse sur sa carte grise ?

Changer l’adresse sur votre carte grise est nécessaire lorsque vous déménagez, même si vous vous installez quelques numéros plus loin dans la même rue. Elle s’impose aussi lorsque le conseil municipal de votre ville rebaptise votre rue ou en modifie la numérotation. Enfin, si vous utilisez un véhicule en location longue durée, la carte grise doit être actualisée avec votre état civil et vos coordonnées, informations qui sont modifiées par la société propriétaire du véhicule à chaque changement de locataire.

Pourquoi est-il important de changer d’adresse carte grise ?

L’adresse qui figure sur la carte grise est celle de son titulaire. C’est celle à laquelle les PV, les documents actualisés et autres courriers sont envoyés. Vous êtes donc dans l’obligation de changer l’adresse qui y figure dans un délai maximum de 1 mois à compter du changement effectif d’adresse, sous peine d’avoir, en cas de contrôle, une amende forfaitaire de 135 €.

Comment changer d’adresse sur sa carte grise ?

Depuis la fermeture en 2017 des guichets carte grise dans les préfectures, le changement d’adresse sur votre carte grise se fait uniquement en ligne sur le SIV. Ce système d’immatriculation des véhicules est administré par l’Agence nationale des titres sécurisés, par délégation du ministère de l’Intérieur.

Par ses propres moyens

Si vous êtes à l’aise avec l’informatique et internet, et possédez l’équipement adéquat, vous pouvez effectuer ces démarches administratives vous-même. Il vous suffit de créer un compte sur le site de l’ANTS ou de vous connecter via France Connect (portail sécurisé d’accès aux services de l’État). Il ne vous restera plus qu’à suivre la procédure indiquée pour changer d’adresse sur votre carte grise et à transmettre les documents demandés.

Avec l’aide d’un professionnel de l’automobile

Il est aussi possible de faire cette démarche auprès d’un garage habilité SIV/ANTS et agréé Trésor public. Ce professionnel de l’automobile procédera à l’enregistrement de votre demande directement via son compte professionnel SIV/ANTS. Il transmettra toutes les informations nécessaires et s’assurera du bon déroulement de la procédure pour l’envoi rapide chez vous de votre certificat d’immatriculation mis à jour.

Avec Cartegrise.com, agence digitale agréée SIV/ANTS et habilitée par le Trésor public

Vous avez aussi la possibilité de vous adresser à l’agence Cartegrise.com. Ce prestataire habilité SIV/ANTS et agréé auprès du Trésor public met à votre disposition :

Des outils numériques performants pour simuler le coût des procédures carte grise.

Des collaborateurs compétents pour enregistrer votre demande sur le SIV.

Un espace sécurisé pour suivre le traitement de votre demande et interagir avec vos interlocuteurs.

Quelles sont les différentes procédures de changement d’adresse carte grise ?

Si vous demandez un changement d’adresse avec un numéro d’immatriculation au format SIV, l’ANTS vous transmettra par lettre recommandée une vignette portant votre nouvelle adresse. Il vous suffira d’apposer cette vignette sur votre carte grise à l’emplacement prévu, qui est limité à 3 vignettes (3 changements d’adresse). Au 4e changement, vous devrez faire une demande de nouvelle carte grise. Dans ce dernier cas, le coût de l’opération (généralement gratuite) est de 2,76 €, ce qui correspond aux frais d’acheminement, auxquels il faut ajouter la prestation de l’agence mandatée. Si votre numéro d’immatriculation est toujours à l’ancien format FNI : 123 AA 92, le changement d’adresse entraîne automatiquement l’émission d’une nouvelle carte grise et d’un nouveau numéro d’immatriculation à la norme SIV, à savoir AA – 123 – BB. Dans ce cas, le coût de l’opération est le même que précédemment, c’est-à-dire 2,76 €.

Les documents à transmettre pour l’enregistrement de votre changement d’adresse auprès de SIV sont entre autres :

Le formulaire Cerfa 13750.

Un justificatif de domicile de votre nouvelle adresse de moins de 6 mois.

Une copie du permis de conduire du titulaire de la carte grise ou de l’usager.

La copie de la carte grise.

Article Partenaire