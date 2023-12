Arnaque : pourquoi ne faut-il jamais donner votre numéro de téléphone à un livreur Uber Eats ?

Si vous êtes adepte des livraisons de repas à domicile, vous connaissez forcément l’application Uber Eats ! Cette dernière est un service de livraison de repas à domicile proposé par Uber, la célèbre plateforme de VTC qui a diversifié ses activités. Chez Uber Eats, on peut être utilisateur et devenir livreur avec son véhicule personnel, en quelques clics sur une application. Et justement, ce service se fait via une application sécurisée, où tous les renseignements vous concernant sont protégés. Depuis quelques mois, une arnaque de quelques livreurs (peu scrupuleux) sévit sur Uber Eats, et il y a un moyen simple de l’éviter : ne JAMAIS donner votre numéro de Smartphone à qui que ce soit. Explications.

Quelle est l’arnaque du moment sur Uber Eats ?

Dans une vidéo publiée sur TikTok, @iyasoony révèle qu’il s’est fait voler son repas (à 60 €), avec une arnaque toute simple, mais redoutablement efficace. Il explique dans une vidéo que sa compagne a passé commande et celle-ci a bien été validée par l’application. Quelques minutes plus tard, elle a reçu un appel du livreur (via l’app et un numéro de liaison, car le livreur ne connaît pas notre numéro) pour lui demander son numéro, qu’elle a donné sans se méfier. Or, sur certaines livraisons de repas, sûrement à cause du montant, les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone servent de « mot de passe » pour confirmer la livraison. Ce code PIN doit être donné au livreur oralement et uniquement en échange de la commande en main propre.

Contacté, Uber Eats a bien confirmé qu’elle avait été « trompée », mais qu’elle avait fourni elle-même son numéro de téléphone et donc que les 60 € sont irrévocablement perdus, ainsi que la commande qui n’est jamais arrivée. En effet, le livreur a pu lui-même confirmer la livraison, sans la réaliser, avec le mot de passe qu’il a facilement pu deviner avec son numéro de téléphone en sa possession. La morale de cette histoire : ne donnez jamais votre numéro de portable à qui que ce soit quand vous passez commande ! Uber Eats, le possède déjà, et les livreurs peuvent directement vous contacter via l’application, sans connaitre votre numéro de mobile. Alors que les vacances de Noël approchent, certaines personnes mal intentionnées sont sur le pied de guerre, et Uber Eats est l’une de leurs nouvelles cibles ! Méfiance !

Uber Eats, comment ça marche du côté des utilisateurs ?

Les clients Uber Eats, doivent télécharger l’application disponible sur Android et iOs puis créer un compte en fournissant certaines informations. Ainsi, ils doivent renseigner leur adresse, leur numéro de téléphone, et leurs informations de paiement. Les renseignements donnés sont protégés par Uber et ne seront pas communiqués aux livreurs. Les clients choisissent ensuite leurs repas, et passent commande. Le paiement se fait électroniquement via l’application, et les utilisateurs peuvent suivre le statut de leur commande en temps réel. Et, depuis quelques mois, certaines commandes effectuées via Uber Eats nécessitent l’utilisation d’un code PIN pour être complétées, ce code correspondant aux quatre derniers chiffres du numéro de téléphone portable associé au compte. Cette mesure vise à garantir la bonne exécution de la livraison.

Dans quels cas, votre commande ne vous sera pas remboursée ?

On l’a vu, si vous fournissez votre numéro de téléphone, alors vous pouvez dire adieu à la commande et à la somme prélevée (sans possibilité de remboursement). Mais ce sera aussi le cas pour les raisons suivantes :

Le livreur doit patienter huit minutes à votre porte. Passé ce délai, sans nouvelle de votre part, il peut partir et votre commande sera encaissée.

Si votre adresse est erronée, que le livreur ne parvient pas à entrer dans votre bâtiment et qu’il vous a contacté VIA L’APPLICATION, sans réponse de votre part, ce sera commande perdue.

Vous recevez une notification d'annulation de votre commande, indiquant que la livraison n'a pas pu être réalisée. Conformément aux conditions commerciales de l'enseigne, il est spécifié que des frais vous seront facturés même en cas d'annulation par le livreur. Bref, il serait quand même judicieux que l'entreprise modifie l'attribution du code PIN avec un autre système que les quatre derniers numéros de votre téléphone personnel, trop facilement récupérable. Avez-vous déjà été victimes d'une arnaque sur Uber Eats ?