Les grands changements à venir sur Uber Eats et une excellente nouvelle pour les étudiants

Vous êtes du genre flemmard, ou n’avez jamais le temps de vous concocter de bons petits plats ? Vous préférez utiliser un chauffeur VTC qu’un taxi pour vos déplacements ? Alors, vous connaissez forcément la plateforme Uber ! Si vous êtes adeptes de ses services, il faut vous attendre à quelques changements. En effet, lors de sa conférence annuelle, Uber a annoncé quelques nouveautés, qui concerneront tous les volets de son activité. Pour le moment, la plupart de ces changements s’appliqueront aux États-Unis, pays d’origine de l’entreprise, mais ils s’étendront dans le monde entier, très rapidement. Je fais, pour vous, le tour de la question. C’est parti.

Un abonnement spécial pour les étudiants !

Uber One for Students, voici le nom donné à cette nouveauté, qui consiste en la création d’un abonnement spécial pour les étudiants. Ils sont parmi les plus gros consommateurs chez Uber Eats, notamment. L’abonnement pour les étudiants sera de 4,99 € par mois, et leur permettra de bénéficier de réductions sur les livraisons Uber Eats, et sur leurs trajets. Uber One for Students n’est pas encore disponible en France, mais devrait prochainement faire son apparition sur votre application. Les étudiants auront aussi accès à des offres partenaires, comme des produits gratuits chez Starbucks ou Domino’s, pour ne citer que ces deux enseignes.

Plus d’interactions sociales avec Uber Eats

Uber Eats a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application de livraison de repas : les listes de recommandations. Désormais, les utilisateurs peuvent créer et partager des listes établies sur leurs préférences, leurs coups de cœur et les villes qu’ils ont visitées. Cette fonctionnalité devrait être déployée rapidement en France. Vous pourrez, par exemple, partager vos endroits ou vos plats préférés avec vos proches.

Première nouveauté : Uber Shuttle

Réputé pour ses services de transport, Uber a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Uber Shuttle. Actuellement disponible uniquement aux États-Unis. Cependant, nous ignorons, pour le moment, si cette nouveauté arrivera en France. Ce service permet, en réalité, de réserver des places dans des navettes locales. Utile, par exemple, pour relier les aéroports, les salles de concerts ou certains sites touristiques, qui fonctionnent avec des navettes dédiées. Ce sera probablement le cas lors des JO de Paris, entre autres. Uber promet de réduire le coût des transports de ce type de moitié grâce à Uber Shuttle.

Uber prend désormais soin de vos proches !

Cette dernière nouveauté baptisée Uber Caregiver est peut-être la plus novatrice. Associée au service Uber Health, elle permet aux proches d’une personne malade de réserver des trajets pour leur fournir leurs médicaments, ou des achats liés à leur maladie. La fonction, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, vise à prendre soin de ceux que vous aimez. Un système de chat à trois permet aux proches d’échanger avec le livreur sur les besoins du proche à protéger. Les prestations pour le proche, assurées par Uber, bénéficieront de tarifs préférentiels, moins élevés que pour une « course » classique dans ce domaine précis. Que pensez-vous de ces nouveautés ? Pensez-vous les utiliser dès qu’elles seront disponibles en France ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .