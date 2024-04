Volocopter : les taxis volants prendront des passagers aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Si vous nous suivez sur NeozOne depuis de longues années, le sujet que je vais aborder ne doit pas vous être inconnu. En effet, en 2017 déjà, Alexandre vous présentait l’entreprise allemande Volocopter et ses taxis hélicoptères 100 % électriques. Quelques années plus tard, en 2022, Méline vous parlait du premier vol inaugural de l’engin. Enfin, en janvier de cette année, Marc vous annonçait que la ville de Paris était en pourparlers avec l’entreprise pour que les taxis volants soient présents aux Jeux olympiques de Paris. Et, il se pourrait que les pourparlers aient abouti, car les Volocity, le nom des taxis volants, survoleront bien Paris entre le 26 juillet et le 11 septembre prochain. Décryptage.

Un pionnier sur le marché

Avant de vous donner quelques détails sur ces étranges taxis volants, je reviendrai sur la fondation de l’entreprise, et sur leur opiniâtreté : faire voler coûte que coûte des taxis à Paris lors des JO. Volocopter est une entreprise allemande pionnière dans le domaine des véhicules aériens électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL). Fondée en 2011 par Stephan Wolf et Alexander Zosel à Bruchsal, en Allemagne, Volocopter s’est fixé pour objectif de révolutionner la mobilité urbaine en développant des solutions de transport aérien innovantes et durables. L’entreprise est principalement connue pour son VoloCity, un véhicule aérien autonome à propulsion électrique équipé de multiples rotors pour assurer la stabilité et la sécurité du vol. Le VoloCity est conçu pour transporter des passagers dans les zones urbaines de manière efficace, silencieuse et respectueuse de l’environnement. Et, il devrait donc voler à Paris, avec une distance maximale de 21 km. Volocopter entend bien repousser les limites de la mobilité urbaine, et ils sont en passe d’y parvenir.

Des taxis volants bientôt à Paris

Selon le projet présenté par Volocopter et le groupe ADP (Aéroport de Paris), les taxis volants survoleront bien Paris, mais il reste encore quelques ajustements à prévoir. L’entreprise allemande Volocopter vise à présenter son aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical, le Volocity, comme une alternative écologique de transport pour les Jeux olympiques de Paris. Cependant, des défis techniques et administratifs entravent sa concrétisation, notamment en termes de certifications et d’infrastructures. Dirk Hoke, directeur général de Volocopter, et Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP, maintiennent leur engagement à surmonter ces obstacles pour réaliser des vols tests pendant les JO, même si les premiers vols ne seront pas commerciaux. Les certifications nécessaires pour les vols commerciaux sont encore en discussion avec la DGAC et l’AESA. Parallèlement, l’installation de “vertiports” adaptés, rencontre des obstacles, malgré cinq sites envisagés pour ces taxis volants.

Des taxis volants ? Oui, mais sans passagers donc ?

Ces vols de test pendant les JO ne transporteront pas de passagers payants, mais des vols commerciaux sont prévus plusieurs fois par jour durant l’événement. Actuellement, le Volocity a une portée limitée de 21 km, néanmoins des améliorations technologiques pourraient étendre cette distance. Les JO de Paris seront également, pour Volocopter, une « vitrine », qui lui permettra de lever des fonds importants pour continuer son expansion.

Une entrée en bourse semble par ailleurs envisagée. Et, au-delà de Paris, Volocopter a des ambitions mondiales, avec des projets dans d’autres grandes villes telles que Rome, en Italie ou Osaka, au Japon. D’ailleurs l’entreprise a déjà enregistré une centaine de commandes, dont 25 fermes, l’avenir de la mobilité urbaine est en marche ! Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de Volocopter. Seriez-vous prêt à tester ce moyen de locomotion ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .