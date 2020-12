Volocopter : l’Allemagne commande deux drones Volocity pour transporter ses secouristes !

En Allemagne, les secouristes arriveront bientôt sur les lieux de l’accident à bord d’un drone… C’est en tout cas ce que laisse entendre ADAC Luftrettung, le plus grand opérateur d’ambulances aériennes d’Allemagne. Pour ce faire, ils viennent de passer commande de deux drones à l’entreprise VOLOCOPTER, start-up allemande elle-aussi dont nous vous parlons depuis 2013 !

Le Volocity, futur taxi volant, trouve ici une nouvelle utilité et pas des moindres. ADAC Luftrettung souhaite l’intégrer à sa flotte d’hélicoptères, afin d’arriver au plus vite sur les sinistres. Les tests opérationnels devraient débuter en 2023… On savait les taxis volants sollicités pour le transport de voyageurs, mais c’est une première pour le transport de secouristes.

Volocopter et ADAC Luftrettung collaborent depuis 2018 déjà… Ils étudient les possibilités d’une réponse médicale aérienne via les drones. Le Volocity, drone phare de l’entreprise a déjà réalisé plus de 26 000 opérations d’urgence en simulation. Ceci, afin de prouver aux différents partenaires que l’utilisation de ce genre de véhicules est possible en matière de secours aux victimes.

Le principal problème du Volocity étant sa capacité d’accueil à bord. En effet, seuls le pilote et le médecin peuvent prendre place dans l’appareil. Mais selon l’ADAC Luftrettung, seulement un quart des opérations de sauvetage nécessitent une évacuation par les airs. Il reste également des améliorations à apporter quant à son autonomie et sa vitesse. Actuellement il possède 35 kilomètres d’autonomie pour une vitesse maximale de 110 km/h.

Une nouvelle manière d’utiliser les drones ?

A l’origine, le Volocity se destine à des services de taxis volants, mais les autres débouchés sont possibles. Pour preuve, cette ouverture vers les secours qui pourraient faire gagner un temps précieux aux équipes médicales. Volocopter développe également des drones pour les transports des marchandises ou pour l’épandages sur les champs de culture. Une aubaine pour la start-up allemande qui pourrait voir sa notoriété s’accroître dans les prochaines années, si les secours allemands intervenaient désormais en drone, cela pourrait donner des idées à d’autres pays européens dont la France.