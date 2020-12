Innovation : l’ambulance électrique Vertiia à décollage et atterrissage vertical vole à 300km/h !

Vertiia est un avion électrique en développement chez AMSL Aero. Mais alors que l’appareil n’a même pas encore entamé ses vols d’essai, il possède déjà un client : CareFlight. Les deux parties viennent de ratifier un partenariat qui permettra à l’ONG australienne d’utiliser le Vertiia dans le cadre de ses opérations d’évacuation sanitaire. Cette collaboration a été annoncée lors d’un récent évènement qui s’est déroulé dans le hangar de CareFlight à Sydney. Des représentants de l’Université de Sydney y ont également été présents.

« Le VTOL électrique le plus efficace au monde »

L’AMSL Aero Vertiia est effectivement un avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL). Cette conception en fait un appareil idéal pour se rendre dans des milieux enclavés. En plus de sa capacité à prendre son envol sans nécessiter une piste, le Vertiia possède une vitesse plutôt rapide. D’après son constructeur, il pourra voler à 300 km/h pour une autonomie de 250 km en électrique. Il est également conçu pour couvrir, sans escale, une distance de 800 kilomètres en utilisant l’hydrogène comme carburant alternatif.

À l’heure actuelle, CareFlight utilise des avions et hélicoptères classiques pour ses opérations. L’intégration prochaine de Vertiia dans sa flotte lui permettra en conséquence de réduire ses empreintes carbones tout en garantissant un meilleur confort pour les patients transportés. En effet, en plus d’être un moyen de transport écologique, cet avion électrique d’AMSL Aero sera moins bruyant que les véhicules aériens à propulsion thermique. Il sera également plus sûr.

Un faible coût d’exploitation

L’utilisation de Vertiia devrait aussi permettre à CareFlight de réduire ses dépenses. Le cout d’exploitation de l’engin sera plus ou moins identique à celui d’une voiture classique. Il faut savoir que dans le cadre de son partenariat avec AMSL Aero, l’ONG s’engage à fournir des conseils d’experts et des contributions à la conception de l’avion pour s’assurer qu’il soit adapté au transport médical. Vertiia sera alors dans un premier temps testé par des pilotes de CareFlight avant sa commercialisation prévue pour 2023.

D’après le PDG d’AMSL Aero, Andrew Moore, leur produit offrira un meilleur accès aux services médicaux pour les communautés vulnérables vivant dans des zones reculées. Une qualité qui devrait aider CareFlight à accomplir sa mission consistant à « sauver des vies, accélérer le rétablissement des patients et servir la communauté ». Il faut savoir que l’Université de Sydney participe également au développement de Vertiia. Selon un porte-parole, il s’agira de l’un des avions les plus efficaces au monde pour le transport de passagers et l’évacuation sanitaire.