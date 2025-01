Trop en avance sur son temps l’entreprise de « taxis volants » Volocopter est en faillite

Retour en arrière ! Les Jeux olympiques de Paris en 2024, ce n’est pas si loin, et nous avons de merveilleuses émotions. Pour ma part, je retiendrai les médailles de Teddy Riner, immense champion tant par le talent que par la taille ! Lors de ces JO, nous aurions dû apercevoir les taxis volants de l’entreprise Volocopter, une promesse faite depuis octobre 2020, comme expliqué dans cet article. Puis, en avril 2024, je vous avais relayé une information de la plus haute importance : les taxis volants Volocopter prendront des passagers lors des JO de Paris. Nous avons voulu y croire, même si dans mon for intérieur, je me disais que c’était « mission impossible ». Et, j’avais raison, aucun taxi volant a été identifié dans le ciel parisien… Et, pour cause, la société vient de se déclarer en faillite ! Retour sur cette incroyable rumeur qui sera finalement, jamais une réalité.

Des promesses ambitieuses, des réalités financières brutales

Depuis octobre 2020, Volocopter faisait rêver. Avec des prototypes séduisants et des partenariats stratégiques, la société allemande avait même réussi à obtenir des financements conséquents pour développer ses taxis volants. Mais, derrière les vidéos promotionnelles et les tests réussis, les défis financiers et techniques étaient colossaux. Selon le communiqué officiel du 26 juin 2024, Volocopter s’est placée sous le régime d’insolvabilité en Allemagne, une procédure qui vise à restructurer les dettes et tenter, tant bien que mal, de sauver ce qu’il reste de l’entreprise. Mais, soyons honnêtes : les chances de voir ces aéronefs dans le ciel parisien un jour s’amenuisent sérieusement. Les coûts de développement faramineux, la complexité des autorisations de vol et les défis techniques ont eu raison de cette vision futuriste.

Une innovation trop en avance sur son temps ?

Comme je vous l’ai dit, je restais assez dubitative sur ces taxis volants dès 2024. Cela aurait été une prouesse exceptionnelle, mais cela me rappelle mes parents, qui pensaient qu’en l’an 2000 les voitures voleraient. Vingt-cinq ans plus tard, elles sont toujours équipées de pneus et roulent sur le bitume ! D’ailleurs, l’idée de taxis volants n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, des startups et même des géants de l’aviation travaillent sur ce concept. Pourtant, aucune entreprise n’a encore réussi à déployer ces appareils à grande échelle.

Volocopter a certes mené quelques démonstrations spectaculaires dans des salons technologiques ou des événements VIP, mais le déploiement concret pour le grand public reste un mur infranchissable. Les financements ont manqué, la sécurité en vol n’a pas pu être assurée. De plus, aucune entreprise n’a semblé intéressée pour investir dans ces engins futuristes. Dommage, car le concept était absolument sensationnel, un peu trop peut-être ?

Un avenir toujours dans les nuages ?

Alors, que va-t-il advenir de Volocopter ? Pour le moment, il est impossible de dire si les taxis volants verront le jour dans les années à venir. La mise en faillite devrait permettre à l’entreprise de vendre ses actifs et de travailler sur des projets moins utopiques. Je pense que les dirigeants ont été trop ambitieux, et que mentalement, nous ne sommes pas encore prêts à confier nos vies à des taxis survolant la ville. Mais, cette affirmation n’engage que moi, bien entendu. Et vous, pensez-vous que nous verrons un jour des taxis volants survoler nos villes, ou est-ce irrévocablement un rêve qui restera coincé au sol ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .