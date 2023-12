Les trottinettes électriques sont devenues un moyen de locomotion courant dans les villes. Mais apparemment, elles peuvent faire plus que transporter des personnes. Preuve en est, la jeune entreprise Scootility basée à Vancouver, au Canada, a mis au point un modèle éponyme destiné au transport de marchandises. Cette trottinette cargo adopte un design qui en fait un véhicule unique en son genre. Elle comporte notamment un espace de chargement placé à l’avant, permettant de transporter toutes sortes de marchandises. Certes, l’engin est actuellement au stade de prototype, mais le concept est si prometteur qu’il pourrait séduire les entreprises œuvrant dans le secteur de la logistique.

Une grande capacité de chargement

La Scootility s’annonce comme une alternative prometteuse aux vélos cargo électriques. Cependant, puisqu’il s’agit d’une trottinette électrique, la conduite est légèrement différente. Le conducteur doit, par exemple, rester debout. Cela signifie également que les roues sont plus petites (16 pouces à l’avant et 13 pouces à l’arrière), ce qui a pour avantage d’augmenter l’espace disponible pour le changement. À ce propos, notez que le véhicule peut transporter une charge maximale de 80 kg. Quant au volume de son espace de chargement, il est de 140 l. Amovible et interchangeable, ce dernier résiste aux intempéries. La trottinette promet aussi une grande maniabilité et une bonne agilité grâce à un centre de gravité relativement bas et un faible rayon de braquage.

Une autonomie allant jusqu’à 100 km

Par ailleurs, cette trottinette cargo est équipée d’un système d’éclairage LED. Son autonomie peut atteindre les 100 km, à condition d’utiliser une seconde batterie au lithium interchangeable qui pourra être placée au niveau du plancher. Concernant la vitesse maximale, elle sera limitée en fonction des réglementations en vigueur dans chaque pays. Fait intéressant, l’entreprise a prévu un repose-jambes rabattable qui peut faire office de boîtes à gants lorsqu’il est déployé. En plus de cela, la colonne de direction peut être rabattue lorsqu’elle n’est pas utilisée, facilitant ainsi le rangement de la trottinette.

Plus pratique

La start-up affirme que grâce à sa compacité, la Scootility est beaucoup plus facile à garer qu’un vélo cargo conventionnel. Cette caractéristique physique la rend également idéale pour les livraisons urbaines. Elle pourra effectivement se faufiler rapidement dans les embouteillages. En outre, son coût d’exploitation s’annonce assez faible. L’entreprise est actuellement à la recherche de partenaires pour faire avancer le projet.

D’après le fondateur de Scootility, Antonio Loro, la trottinette devrait entrer en production un an après la fin de la campagne de levée de fonds. Plus d’infos : scootility.com. Que pensez-vous de cette étonnante trottinette ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .