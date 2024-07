Le Formidable : Galian dévoile un nouveau vélo cargo capable de transporter jusqu’à 250 kg

Si vous étiez présents du côté de Millau (12) le 4 juillet dernier, vous avez peut-être assisté aux présentations de différents véhicules « propres » à l’initiative de l’association In’VD. Cette dernière, tente, depuis 2018, de trouver une alternative moins énergivore que la voiture pour les déplacements de courtes durées comme indiqué dans l’article publié sur le Midi-Libre. Parmi les véhicules présentés cette année, l’un d’eux nous a interpellé, car il se présente comme le « premier cargo trail au monde ». Imaginé par l’entreprise Galian, il a été baptisé « Le Formidable ». Ce vélo cargo électrique affiche des caractéristiques exceptionnelles, et il est capable d’affronter tous les terrains, tout en transportant des charges lourdes. Je vous le présente immédiatement.

Pourquoi le Formidable serait une solution d’avenir ?

« En France, 70 % des trajets sont effectués pour faire des courses de 2 à 5 km, en sachant qu’une voiture pèse en moyenne 1,8 tonne et qu’une grande majorité des trajets sont réalisés par une seule personne, cela signifie qu’il y a un énorme gaspillage d’énergie pour déplacer juste du métal », explique Vincent Renard, cofondateur des vélos Galian. Le Formidable propose donc une alternative 100 % Made In France, capable de transporter jusqu’à 250 kilos. Intelligemment conçu, il permet, par exemple, de déplacer deux adultes et quatre enfants. Un véhicule qui peut, pour certaines familles, remplacer intégralement une voiture pour les trajets du quotidien, et bien entendu, sans aucune émission de gaz à effet de serre.

Le Formidable, un vélo cargo électrique robuste et ultra-puissant…

Le vélo cargo « Formidable » de Galian, conçu pour transporter jusqu’à 250 kg, se distingue par son puissant moteur de 130 Nm, qui facilite les déplacements même en terrain montagneux grâce à une gâchette « booster » et une boîte de vitesses automatique intégrée. Le cadre en aluminium de grade 7000, fabriqué en France, est à la fois résistant et léger, garantissant une durabilité de 10 ans. Avec une batterie de 630 Wh et une autonomie pouvant atteindre 80 km, le Formidable assure des trajets sans souci. Son habitacle avant compact, doté de portières ouvrantes en ABS antichoc et anti-UV, propose deux assises sécurisées pour enfants et se prête à divers usages. Les pneus à gros ballons et les freins hydrauliques à disque à quatre pistons garantissent une conduite confortable et sécurisée. Enfin, Galian n’a pas oublié la sécurité ! En effet, le Formidable s’équipe également de feux à vision longue distance pour une meilleure visibilité nocturne, et dispose d’un angle de braquage à plus de 90° qui lui assure une maniabilité exceptionnelle, idéale pour les environnements urbains.

Toutes les caractéristiques techniques du Formidable, et son prix

Dimensions : 250 cm de long, 70 cm de large

Poids : 53 kg

Taille du cycliste : de 155 à 195 cm

Boîte de vitesses : automatique et manuelle

Capacité d’emport : 250 kg de charge utile

Batterie : 630 W/h

Moteur : 48 V, 130 Nm, marque Française Valeo

Puissance moteur : 250 W de puissance nominale électrique

Angle de braquage : 90°

Vitesse assistée : 25 km/h

Transmission : courroie Carbon Drive Gates

Le prix du Formidable débute à 7 883,80 € et bénéficie actuellement d'une réduction de 15 % par rapport au prix initial, qui est de 9 268, 30 €. Plus d'informations sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : galiancycles.com.