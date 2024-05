Karbikes, un engin urbain à mi chemin entre le vélomobile (électrique) et le vélo cargo

Aujourd’hui, se déplacer dans certaines grandes villes est un enfer absolu ! Embouteillages monstres, non-respect du code de la route, incivilités, les nerfs en prennent un coup à chaque trajet. Le vélo ou la trottinette électrique sont très prisés des citadins, mais ils ne permettent pas par le transport d’enfants, ou de charges trop lourdes. Dans ces villes encombrées, l’utilisation des vélos cargos émerge comme une solution innovante pour répondre aux défis de la mobilité urbaine. Non seulement, ils vous autorisent les pistes cyclables, réduisant, par conséquent, les embouteillages. Mais, avec eux, vous pouvez aussi transporter vos enfants, vos courses, ou que sais-je encore ? Du côté de Strasbourg, la start-up Karbikes mise tout sur le vélo cargo électrique et lance même un appel de fond. Présentation de cette jeune pousse prometteuse !

Une solution de transport écolo

Gaëlle Richard et Lucas Vançon sont deux ingénieurs passionnés par les vélos écologiques. Lucas a eu l’idée de créer une carrosserie pour son vélo, il en avait « ras-le-bol » d’arriver au travail, trempé comme une soupe, malgré son équipement de pluie. Gaëlle, après avoir travaillé dans plusieurs entreprises importantes, a décidé de rejoindre Karbikes pour explorer de nouveaux domaines et concevoir des solutions de transport écologique. Cette jeune entreprise, située à Strasbourg, a développé un nouveau modèle de vélo cargo électrique. Elle recherche des investisseurs et un nouvel endroit pour lancer la production.

Pour de nombreux usages

Le vélo cargo Karbikes est un moyen de transport écologique parfaitement adapté à vos besoins quotidiens. Avec ses quatre roues stables et sa carrosserie protectrice, vous pouvez pédaler en toute sécurité, à l’abri du vent et de la pluie. Que ce soit pour faire vos courses, partir en balade en couple, ou transporter vos enfants et vos bagages, ce vélo cargo propose un espace modulable qui s’adapte à toutes vos activités. Vous n’aurez plus à craindre la pluie, car le Karbike dispose d’une protection météorologique complète. Par temps ensoleillé, profitez de la carrosserie partiellement décapotable avec son toit, ses vitres et la porte du coffre rétractables. Avec lui, vos déplacements quotidiens se font en toute simplicité, confort et praticité.

La sécurité et la fiabilité au rendez-vous

Avec le Karbike, vous n’aurez plus à craindre de perdre l’équilibre, responsable de 75 % des accidents à vélo selon le site du constructeur. Ce vélo cargo est léger, et parfaitement stable, posé sur ses 4 roues. De plus, un châssis métallique vient protéger les occupants de ce véhicule propulsé par un moteur électrique de 48 volts qui se déclenche uniquement au pédalage. Homologué en France, il peut donc atteindre la vitesse maximale de 25 km/h et transporter une charge maximale de 80 à 150 kg selon le modèle, familial ou utilitaire. Pratique, par exemple, pour conduire deux enfants à l’école le matin !

En termes de sécurité, il dispose également de portes verrouillables, d’une alarme, d’un klaxon, d’un feu stop, de clignotants. Le petit plus : un coffre modulable pour ranger vos courses et les amener à bon port ! D’ailleurs, vous aurez un peu de marge quant à la distance, car il dispose d’une batterie de 750 Wh, et d’une autonomie initiale de 75 km. En savoir plus ? Rendez-vous sur karbikes. Avez-vous déjà utilisé un vélo cargo électrique ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .