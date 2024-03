Veload Velocity dévoile un quadricycle électrique « cargo » supportant jusqu’à 200 kg de marchandise

Vous désirez investir dans un moyen de transport qui est à la fois écologique et pratique ? Les quadricycles cargo constituent une solution de mobilité urbaine qui rendra vos courses et vos livraisons plus ludiques. Chez nos voisins allemands, la start-up Veload fait grandement parler d’elle pour son modèle biplace sur lequel les deux cyclistes pédalent à la même cadence. Le Velocity est un quadricycle cargo de type tandem. Cerise sur le gâteau, il est équipé d’une assistance électrique pour faciliter le pédalage et le rendre moins pénible. Regardons ensemble les caractéristiques ainsi que les atouts de cet engin plutôt hors du commun.

Le véhicule peut être conduit par une seule personne

Les deux sièges du Veload Velocity sont réglables pour garantir le confort des cyclistes. Le guidon et les commandes sont quant à eux positionnés au niveau du siège gauche. L’effort de pédalage est transmis à l’essieu arrière par l’intermédiaire d’un système à chaînes développé par SRAM. Il convient de souligner que le quadricycle est également homologué pour circuler avec une seule personne à bord. Mais comme vous pouvez vous en douter, avec un seul cycliste, sa capacité de charge s’en trouvera diminuée.

Des performances conformes à la réglementation européenne

Le Velocity est équipé d’un moteur de Heinzmann CargoPower R111 installé au niveau des roues arrière. Combiné à l’effort déployé par les cyclistes, il atteint un couple de 25 Nm qui permet au véhicule de rouler jusqu’à 25 km/h. Pour l’alimentation électrique, le constructeur a opté pour une batterie phosphate de lithium-fer de 1400 Wh. Veload affirme qu’une charge complète offre jusqu’à 60 km d’autonomie. Une autonomie qui peut sensiblement être allongée grâce au système de freinage régénératif embarqué. Notons au passage que l’engin est doté de quatre freins à disque hydrauliques et d’une suspension arrière à ressorts hélicoïdaux.

Prix et disponibilité du Veload Velocity

Veload a doté le Velocity d’une caisse permettant de charger des marchandises. Située à l’arrière, celle-ci peut accueillir des palettes et des caisses standards EU. Le poids total admissible est de 200 kg. Avec le poids des cyclistes, le quadricycle cargo à assistance électrique peut supporter jusqu’à 300 kg ! Concernant ses dimensions, sachez que le véhicule mesure 2,8 m de long et 1,25 m de large et pèse 130 kg.

Les accessoires comprennent une prise 230 V qui permet de charger ou d’alimenter divers appareils électroniques. Enfin, le Velocity est proposé au prix de 14 042 euros. Plus d’infos : veload.org. Que pensez-vous de ce véhicule de transport de marchandise urbain ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .