Indimob, un vélo électrique à 3 roues pour 2 personnes, doté d’une carrosserie en fibre de carbone (optionnel)

Les quadricycles, les tricycles électriques sont de plus en plus utilisés dans les villes. Par rapport aux motos et aux vélos électriques, ils possèdent une meilleure stabilité. À cela s’ajoute le fait qu’ils peuvent nous mettre à l’abri des intempéries. De l’Arcimoto MLM au Mastretta MX3, en passant par les vélos inclusifs Benur, pour ne citer que ces exemples, il existe sur le marché une grande variété de modèles de tricycles prêts à se faufiler dans les jungles urbaines. Aujourd’hui, nous allons vous faire découvrir la gamme e-trike du constructeur Indimob.

Plusieurs déclinaisons au choix

Il est bon de noter qu’Indimob est basée à Milan, en Italie. Elle a été fondée en septembre 2020 et a pour mission de « mettre à la disposition des gens le bon véhicule pour leur vie quotidienne sans impact sur l’environnement », peut-on lire sur son site web. Dans cette optique, elle a développé l’Indimob e-trike, un tricycle à assistance électrique qui se décline en plusieurs versions : nue, dotée d’une carrosserie monocoque en fibre de carbone (Coupé) et cargo (Indicargo). Jetons un coup d’œil aux caractéristiques de cet engin qui adopte un look pour le moins futuriste.

Plus de 100 km d’autonomie

Niveau transmission, le tricycle dispose d’une boîte de vitesses à cinq rapports. Les pédales sont reliées à l’essieu arrière par l’intermédiaire d’une chaîne. Pour l’assistance électrique, la start-up a prévu un moteur Bosch CX de 250 W qui offre un couple de 85 Nm. Celui-ci permet à l’e-trike de rouler jusqu’à 25 km/h. Indimob revendique une autonomie allant jusqu’à 40 km lorsque le véhicule est équipé d’une seule batterie et qu’il transporte une charge égale à sa charge utile. L’endurance peut atteindre 140 km lorsque le tricycle est alimenté par deux batteries et qu’il a une cargaison moins lourde à son bord.

Prix de l’Indimob e-trike

Par ailleurs, sachez que l’Indimob e-trike est disponible dans des configurations monoplace et biplace. Il est doté de feux avant et arrière LED. Les roues arrière ont un diamètre de 20 pouces, contre 26 pouces pour celles situées à l’avant. Le freinage repose sur des freins à disque hydrauliques. Pour la suspension, le constructeur a opté pour une fourche à suspension et deux amortisseurs à l’arrière. Concernant le prix, il dépend des versions et commence à 6 172 €. Le modèle le plus cher coûte 10 246 €. Plus d’infos : indimob.it.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce véhicule ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().