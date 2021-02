Vélo Cargo : l’étonnant tricycle électrique Mastretta MX3 en a sous la pédale !

Même si les beaux jours reviennent, demain nous entamerons le fameux mois des « giboulées de Mars » ! Et si vous décidez d’une petite balade à vélo, mieux vaudra sortir couvert ! Et, à vélo, ce n’est pas toujours facile de se protéger de la pluie…

Pour celles et ceux qui vont travailler à vélo, l’arrivée au bureau trempés comme des soupes, n’est pas des plus agréables ! Sauf si vous avez la chance d’enfourcher le nouveau modèle de tricycle électrique de chez Mastretta ! Cette marque mexicaine de voitures de sports, se lance dans le tricycle électrique !

Pour les connaisseurs, Mastretta, c’est la MXT ! 250 chevaux et 4 cylindres ! Rien à voir donc avec leur nouveau véhicule qui semble pourtant rassembler toutes les qualités de la marque. Son nom, le MW3, et il est « jaune Mastretta » comme la voiture emblématique de la marque !

Le tricycle électrique MastrettaBikes possède des freins à disque sur les trois roues, un mécanisme d’inclinaison pour les virages et des suspensions sur les roues avant. La batterie, placée au plus bas, permet d’assurer une tenue de route idéale. Ce vélo cargo d’un nouveau genre n’est plus un simple utilitaire, il permet des déplacements de loisirs au vu de son confort.

Conçu au Mexique, le auvent serait donc plus à même de vous protéger du soleil… Cependant, cela fonctionne aussi pour la pluie ! Côté performances, plusieurs modèles sont proposés avec cargo arrière, cargo avant ou les deux :

Version légère avec un moteur de 250 W et une batterie de 360 Wh

Version large avec moteur de 500 W et batterie jusqu’à 1,44 kWh

Bien entendu, il est possible d’utiliser le vélo sans le cargo. Le vélo lui-même possède un auvent qui protège des conditions météorologiques.