Exo One : une voiture électrique à trois roues capable de se faufiler de partout !

Se déplacer en voiture dans les grandes villes s’avère parfois délicat. Lorsqu’on est pris dans un bouchon, difficile de s’en sortir ! Utiliser un scooter électrique ou un VAE peut être une solution pour éviter de perdre son temps dans les embouteillages.

Cependant, ces solutions de mobilité urbaine ont leurs limites : elles ne nous mettent pas à l’abri du vent et de la pluie. En partant de cette problématique, le designer Piotr Czyżewski a inventé un tricycle au look futuriste qui devrait nous donner la possibilité de nous déplacer de manière plus confortable en ville.

Une mini-voiture électrique monoplace

L’Exo One concilie donc le besoin de pouvoir continuer à se déplacer dans les embouteillages et celui d’être à l’abri des aléas climatiques. Cette mini-voiture mesure à peine 2,50 m de long, alors que sa hauteur est de 1,60 m. Seule une personne peut s’abriter dans son habitacle fermé. Czyżewski a opté pour un design monoplace étant donné que l’Exo One s’annonce comme un véhicule utile pour se déplacer au quotidien, c’est-à-dire se rendre au travail ou pour faire les courses, plutôt qu’une voiture de tourisme.

Encore à l’état de prototype

Afin de laisser suffisamment de place pour les bagages, le moteur électrique est intégré à la roue arrière. Il faut savoir que cette mini-voiture électrique se trouve actuellement en phase de prototypage. Aucun planning précis n’a été dévoilé, mais le designer ambitionne un lancement au cours des cinq prochaines années. L’intérieur a bien évidemment été soigné afin de répondre aux exigences des utilisateurs contemporains en termes de confort, de technologies et de fonctionnalités. L’extérieur n’est pas non plus en reste avec des lignes qui font penser à l’iPhone !

Une autonomie de 130 km

En ce qui concerne ses performances, l’Exo One devrait pouvoir parcourir 130 km de distance par charge. Le véhicule est équipé de panneaux solaires, ce qui permet de le recharger à l’arrêt ou en mobilité. Comme si cela ne suffisait pas, il peut être rechargé sur une borne de recharge classique ou à la maison.

Pour restaurer la capacité totale de la batterie, environ 8 heures de charge est nécessaire. Côté accélération, Piotr Czyżewski promet un 0 à 60 en 3 secondes. Une performance qui devrait faciliter les manœuvres dans les bouchons. Sachez par ailleurs que ce tricycle électrique est muni d’une caméra qui s’active automatiquement lorsqu’il est en marche.

Le designer Piotr Czyżewski s’était déjà fait remarquer il y a quelques années avec son très beau concept car Peugeot Shine à découvrir dans la vidéo ci-dessous.