Rainjoy : Bub-up, une bulle de protection anti-pluie pour cycliste, qui se porte comme un sac à dos !

Depuis le mois de mars 2020, date de notre premier confinement pour cause de coronavirus, les ventes de vélo électriques ou non, ont explosées ! Les métros bondés et les transports en commun où se mêlent des centaines de personnes ont décidé certains à passer au « mode vélo » …

C’est une excellente idée, mais la pluie pourrait dissuader certains cyclistes d’enfourcher leurs montures en hiver ! Sauf, s’ils s’équipent d’une « Bub-up®», une innovation venue d’Annecy qui offre une bulle de protection étanche. Grâce à Bub-up®, 80% du corps, de la tête aux cuisses, reste au sec… Présentation

Bub-up® par Rainjoy

Développée par Rainjoy, une société basée à Annecy, la Bub-up® est une bulle de protection anti-pluie qui s’adapte instantanément sur tous les vélos. Aucun montage à effectuer, puisque la Bub-up® s’enfile comme un sac à dos et vient se fixer sur le guidon.

Bub-up® est un complément aux vêtements de pluie, et protège parfaitement le haut du corps. La partie des genoux aux cuisses restant exposée à la pluie. Une fois repliée, la Bub-up® se range facilement dans un étui de 40 cm et peut se transporter n’importe où.

Combien ça coûte ?

Bub-up® est disponible sur le site de Rainjoy au prix de 119.95€. Pour concevoir cette petite innovation essentielle, Rainjoy travaille depuis deux ans avec un célèbre fabricant de tentes ! De nombreux tests de simulation ont été réalisés, tout comme des tests en conditions réelles. Grâce à cette petite bulle transparente, vous n’aurez plus aucune raison de renoncer à vous déplacer à vélo… Bien protégés avec Bub-up®, vous pourrez affronter pluies et vents et arriver parfaitement sec au bureau !