ENVO Electric SnowBike : un étonnant kit pour convertir un vélo en « motoneige » électrique

De plus en plus de personnes choisissent de convertir leur vélo à l’électrique afin de rendre leurs déplacements plus faciles et plus confortables, sans pour autant être obligées de dépenser une somme astronomique. Inutile de rappeler que la pandémie a eu un impact majeur sur le recours à ce mode de transport, en incitant notamment les gens à se déplacer individuellement et de façon écologique.

Nous avons déjà vu pas mal de kits permettant de convertir des vélos traditionnels en vélos électriques. Aujourd’hui, si nous avons décidé de vous présenter l’ENVO Electric SnowBike Kit, c’est parce qu’il s’agit d’un kit pas comme les autres.

Un kit pour transformer son VTT en une petite motoneige électrique

Malgré son look que certains jugent trop agressif pour être associé à celui d’un vélo, l’Electric SnowBike Kit est un ensemble d’équipements d’électrification qui ne risquera pas d’alourdir votre vélo grâce à ses pièces en aluminium usinées CNC. Une fois convertie, votre bicyclette sera du coup aussi facile à transporter qu’un vélo conventionnel. Le fait que la transmission de la puissance vers le sol se fait au travers d’un bloc doté d’une chenille à neige permet de rouler sur n’importe quel terrain couvert de glace.

Ce kit d’ENVO a aussi l’avantage d’être adapté à une large gamme de cadres. En plus de la chenille en kevlar, il comprend un moyeu qui intègre un moteur électrique de 1200 W. Ce dernier génère un couple maximal de 120 Nm et est alimenté par une batterie de 48 V/17,5 Ah. L’accumulateur est fixé à l’emplacement où se trouve généralement le porte-gobelet. Il se recharge en 8 heures.

Des performances limitées

Côté performances, l’ENVO Electric SnowBike Kit est censé offrir une vitesse maximale de 18 km/h. Son autonomie avoisine quant à elle 10 km. L’entreprise justifie ces faibles valeurs par la perte de puissance occasionnée par la conduite sur la neige. Quoi qu’il en soit, notez que ce kit est livré avec un panneau LCD qui affiche les paramètres d’assistance, la vitesse et l’autonomie de la batterie.

Soulignons par ailleurs qu’un capteur installé sur le pédalier permet de détecter le pédalage pour déclencher ou non l’assistance. Et en cas de neige très compacte, on peut utiliser une roue normale à l’avant.

Par contre, si la couche de glace est épaisse, l’utilisation d’un snowboard devient nécessaire. À noter que l’ENVO Electric SnowBike Kit est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 2789 dollars.