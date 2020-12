Comment rouler à vélo en toute sécurité en hiver ?

Attention, les risques de neige vont s’accroître avec l’arrivée des températures de saison… Les routes glissantes seront également de mises et surtout si vous êtes désormais des « vélotafeurs »! Si vous êtes de ceux qui continueront à circuler à vélo en hiver, il va falloir penser à vous équiper rapidement !

Même s’ils ne sont pas obligatoires, les pneus hiver sur les vélos sont fortement recommandés. Outre l’éclairage qui devra être performant, les pneus sont un élément important qu’il ne faut surtout pas négliger. Découvrez quelques conseils pour circuler en toute sécurité et en toute sérénité !

Un pneu « été » deviendra forcément plus dur à cause du froid ambiant. Et le dérapage incontrôlé sur des surfaces gelées n’est pas forcément recommandé. Pour palier le problème, les équipementiers conseillent de chausser votre vélo de pneus plus tendres. Ainsi ils auront une meilleure adhérence sur sol froid, et s’adapteront plus facilement aux aspérités des terrains divers.

La gomme tendre résistera également mieux aux crevaisons beaucoup plus fréquentes par temps froid. Celles et ceux qui vont désormais travailler à vélo alternent parfois entre bitume, routes pavées et chemin, et les pneus été sont mis à rude épreuve. Les pneus hiver sont généralement renforcés sur les flancs, évitant ainsi les crevaisons qui vous feront arriver en retard au bureau.

Quel pneu hiver choisir ?

Tous les grands équipementiers proposent une gamme hiver ! Ils s’appellent Power All Season chez Michelin ou GP 4 chez Continental. D’autres encore comme Pirelli ou Schwalbe proposent aussi des pneus hiver pour vélo. Ces pneus seraient même capables de permettre un meilleur maintien en cas de petite couche de neige sur la chaussée.

Attention cependant, les pneus hiver doivent être remplacés par des pneus classiques dès que les températures remontent… Ils sont plus lourds et moins faciles à dompter sur des routes sèches. Si l’investissement en pneu hiver pour votre vélo vous semble inutile ou trop onéreux, vous pouvez dégonfler légèrement vos pneus classiques pour qu’ils aient une meilleure adhérence. Enfin pour les Vttistes férus de chemins escarpés et de sommets enneigés, il existe également des pneus cloutés pour vélo, mais c’est plus du ressort du sport extrême que du vélotaf !

