Cyclistes : quelles sont les règles pour circuler correctement à vélo ?

Que vous soyez cyclistes de tous les jours ou cyclistes du dimanche, il existe des règles à respecter pour circuler de manière sécuritaire ! Equipements obligatoires ou facultatifs, règles de circulation, sanctions, entretien de votre monture. De nombreuses aides financières sont désormais disponibles pour l’achat ou l’entretien de votre vélo. Mais revenons en détail sur les règles de circulation et les équipements que vous devez posséder pour circuler en toute sécurité ! Certains manquements sont passibles d’amende pouvant aller de 11€ à 90€. Ne prenez pas ses conseils à la légère, il en va de votre sécurité et de celles des autres !

Les équipements obligatoires :

Avant d’enfourcher votre vélo, il va falloir faire le tour du cycle pour être sûr qu’il vous garantit de rouler en sécurité.

Deux freins avant et arrière

Un avertisseur sonore que l’on peut entendre à 50 m minimum

Un feu avant jaune et un feu arrière rouge à utiliser de nuit évidemment mais également de jour quand la visibilité est insuffisante.

Des catadioptres de couleur rouge à l’arrière et des blanches à l’avant. Les catadioptres orange sur les pédales sont également obligatoires.

Le gilet réfléchissant aux normes en vigueur pour le conducteur et son passager. Le gilet doit être porté de nuit et hors agglomération, mais il est conseillé de le porter le plus possible même en plein jour !

aux normes en vigueur pour le conducteur et son passager. Le gilet doit être porté de nuit et hors agglomération, mais il est conseillé de le porter le plus possible même en plein jour ! Le port du casque pour les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers, il est obligatoire.

pour les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers, il est obligatoire. Si vous transportez des enfants de moins de 5 ans, ils doivent être assis dans un siège homologué fixé au vélo. Le siège doit posséder repose-pieds et ceintures de maintien. Et bien entendu, l’enfant doit porter un casque homologué.

Les équipements recommandés

Le port du casque en toutes circonstances.

Un écarteur de danger, qui s’installe sur la roue arrière et garde les automobilistes à distance en cas de dépassement.

Des rétroviseurs, parce que le danger vient souvent de l’arrière !

Porter des vêtements couleurs claires et un gilet réfléchissant quelque soit le moment de la journée.

Quelques conseils pratiques :

Surveillez l’état des pneumatiques toutes les semaines si vous l’utilisez quotidiennement.

Ne portez pas d’écharpe ou de vêtements amples, ni de sacs lourds sur les côtés.

Utilisez des pinces à pantalon ou des élastiques pour éviter toute prise dans les rayons du vélo.

Les règles de circulation sont les suivantes :

Les cyclistes, comme tous les autres usagers doivent se conformer au Code de la Route et rouler de manière prudente.

Lorsque vous changez de direction, tendez votre bras dans la direction que vous souhaitez emprunter et ne vous décalez pas sur la gauche au dernier moment. Lorsque vous marquez un arrêt, levez le bras vers le haut !

Ne portez jamais d’écouteurs, d’oreillettes ou de casques audios, c’est dangereux et répréhensible. Tout comme de téléphoner en pédalant.

Ne pas rouler en état d’ivresse.

Rouler en ville

Lorsqu’elles existent, empruntez les pistes cyclables. Si deux pistes cyclables sont disponibles de part et d’autre de la chaussée, choisissez celle qui est à droite de la route. Circulez dans le même sens que les véhicules. Il faut évidemment respecter les feux et panneaux de signalisation. S’il n’y pas de piste cyclable, le simple bon sens veut que vous circuliez à droite ! En l’absence de pistes réservées aux cyclistes, il faut circuler à droite et non sur les trottoirs.

Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à les emprunter en gardant une vitesse raisonnable. Il faudra également garer son vélo aux emplacements dédiés de préférence. Dans les aires piétonnes, la circulation est autorisée à condition de ne pas effectuer un sprint entre les piétons !

Rouler hors agglomération

Hors agglomération, le gilet réfléchissant est vivement recommandé. Mieux vaut ne pas rouler trop près des accotements qui ne sont parfois pas stabilisés. Il faut se méfier de l’appel d’air provoqué par les camions qui pourrait vous déstabiliser. Pensez également à serrer à droite pour ne pas surprendre les automobilistes sur voies étroites. Enfin lorsque vous roulez en groupe de moins de 10 personnes, il faudra circuler en file indienne. Si vous êtes plus de dix à effectuer la promenade, il faudra scinder le groupe en deux !

Il existe un petit « Code du Cycliste » que tout le monde devrait connaître avant de monter sur la selle !