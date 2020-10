Le vélo électrique Vélobécane (fr) vendu à moitié prix soit 649€ (sans les aides de l’état)

Vous vous êtes enfin décidé à acheter un vélo électrique ! Mais vous ne savez pas où donner de la tête tant les offres se multiplient ! En ce moment et pour une durée limitée, un modèle se démarque des autres par ses qualités… et par son prix ! 50% sur un vélo électrique cela ne se refuse pas, surtout lorsqu’il s’agit d’un Vélobécane Easy !

Un vélo électrique fabriqué à Paris et assemblé à Tourcoing en vente actuellement sur Cdiscount avec une offre de fou ! Si en plus, vous utilisez les aides de l’état inhérentes à l’achat de vélo électrique, il pourrait vous revenir moins cher que la PS5 qui sort le 19 novembre ! C’est le moment ou jamais de franchir le pas !

Normalement vendu 1199,99€, il est en ce moment au prix de 649€, soit une économie de près de 50%. Le Vélobécane Easy est actuellement l’un des meilleurs modèles disponibles sur le site de vente en ligne. Si, en plus vous optez pour la prime de l’état de 299.99€, le vélo vous revient à un peu plus de 350€ !

Techniquement le Vélobécane Easy est monté sur un cadre de 26 pouces en acier à haute teneur en carbone. Ce qui lui assure une extrême légèreté sans lui enlever sa solidité ! La batterie du Vélobécane Easy est une lithium-ion de 8 Ah, ce qui lui assure une autonomie de 40 kilomètres. Ce vélo électrique dispose de l’assistance de pédalage progressive, c’est-à-dire qu’il est propulsé et non tracté. Il peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Soit la limite légale autorisée en France pour les vélos électriques.

Côté moteur, c’est un brushless qui n’entraîne aucun frottement donc très peu d’usure et d’entretien. Les freins sont à disques et résistent aux intempéries. Pour l’éclairage, la réglementation impose des feux avant et arrière que vous trouverez en série sur le Vélobécane Easy. Un achat coup de cœur ou à un cadeau à faire pour Noël, c’est probablement le bon moment pour l’acquérir.

